Engagierte Debütantinnen und Debütanten die bei der Eröffnung des Hauptstadtballs 2019 zur „Freudengruss“ – Polka von Johann Strauss II tanzen wollen, werden gebeten sich zu melden. Als Vorbereitung auf den großen Auftritt finden drei Proben in der Tanzschule Schwebach, Wienerstraße 46, St. Pölten statt. Alle leidenschaftlichen Tänzerinnen und Tänzer bis zum Alter von 25 Jahren können sich paarweise anmelden. Eine Anmeldung ist ab sofort bis 2. Jänner 2019 (1. Probetermin) direkt in der Tanzschule oder per E-Mail unter juergen.kranabetter@schwebach.at möglich. Die Proben finden am Mittwoch, 2. Jänner 2019, am Sonntag, 6. Jänner 2019 und am Mittwoch, 9. Jänner 2019 jeweils um 17 Uhr statt. Von der Tanzschule Schwebach wird für die Debütantinnen ein Krönchen zur Verfügung gestellt. Die Tanzpaare erhalten freien Eintritt zum Hauptstadtball 2019 im VAZ St. Pölten.