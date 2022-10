Großer Tag fürs St. Pöltner Spital

Mit der Errichtung des Hauses D wird der 20-jährige Erweiterungs- und Erneuerungsprozess des St. Pöltner Krankenhauses abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant, die Gleichenfeier fand am Montag statt.

Seit Baubeginn vor drei Jahren waren hier in der Matthias-Corvinus-Straße täglich 300 bis 350 Arbeiter am Werk, um den 160-Millionen-Euro-Bau zu errichten. In einer engen Baulücke, in der man mit dem hohen Grundwasserspiegel zu kämpfen hatte und einen Trafo sowie das Haus C überbauen musste, betonte Geschäftsführer Walter Troger vom Generalunternehmer VAMED.

Anforderung steigt weiter

Geschaffen wird auf acht Ebenen eine Bruttogeschoßfläche von 61.400 Quadratmetern – was zehn Fußballfeldern entspricht. Untergebracht werden auf dieser Fläche die Kinder- und Jugendheilkunde, die Geburtshilfe, die Neurologie, das Augenzentrum, die Onkologie, die Dialyse, die Psychiatrie und das Restaurant für die Mitarbeitenden. Auch die Räumlichkeiten der Karl-Landsteiner-Universität werden hier stationiert sein.

„Wir finden im Haus D die richtigen Rahmenbedingungen für die Spitzenmedizin vor, für die das Universitätsklinikum St. Pölten steht“, betonte Landesgesundheitsagentur-Chef Konrad Kogler. Und Bürgermeister Matthias Stadler erinnerte daran, dass zu Beginn der Bau-Maßna hmen noch die Stadt der Financier des Krankenhauses war: „Diese Investitionen hätten unsere Möglichkeiten bei Weitem überschritten.“ Dank der Landesgelder könne das Universitätsklinikum St. Pölten mit den anderen großen Krankenhäusern in Österreich nicht nur mithalten, sondern „wir haben manchmal sogar die Nase vorn“.

Mit der Errichtung des Hauses D verbessere das Land NÖ die Gesundheitsversorgung für ganz Niederösterreich, betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Wir schaffen ein modernes Umfeld, das auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten ausgerichtet ist und ihnen Spitzenmedizin und neueste Technik bietet.“

Nach der Fertigstellung des Hauses D ist der Abriss des 40 Jahre alten Hauses A geplant.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.