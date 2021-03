Von Fußballer Franz „Bimbo“ Binder bis Weltklasseathletin Ivona Dadic spannt sich der Bogen auch mit St. Pöltner Beteiligung in der Ausstellung „I wer’ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ im Museum Niederösterreich. Der 1911 geborene Bimbo Binder hatte seine fußballerische Heimat bei Sturm 19 und wurde mit Rapid Wien und dem Nationalteam in den 1930er- und 1940er-Jahren weltberühmt.

Sport wird zum Massenphänomen

Sport war damals zum Massenphänomen geworden. Die Einführung des Achtstundentages nach dem Ersten Weltkrieg hatte den Menschen erstmals die Möglichkeit einer aktiven Freizeitgestaltung gegeben. Industrialisierung und wachsender Wohlstand waren Grundlagen für ein verstärktes Gesundheitsbewusstsein. „Die Geschichte des Sports steht immer in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen“, erklärt Sporthistoriker Bernhard Hachleitner, der die Ausstellung kuratiert hat. Politik, Medien und Wirtschaft spielen dabei eine große Rolle. „Wir blicken aber auch hinter die Kulissen des Sportbetriebs: Was steckt hinter großen Leistungen, was macht die Faszination aus?“, so Hachleitner, der in der Schau auch politische Instrumentalisierung, Ausgrenzung, Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion beleuchtet.

Und Sport braucht natürlich auch Inszenierung und Medien. In der Ausstellung illustrieren das zum Beispiel Fotos von Motorradweltmeister Rupert Hollaus aus Traisen und akustisch Edi Fingers legendärer und für die Ausstellung titelgebender Satz „I wer‘ narrisch!“ über Österreichs Sieg gegen Deutschland bei der Fußball-WM 1978.

Damit es immer höher, schneller, weiter geht, wird die Ausrüstung von Sportlern mit hohem Aufwand perfekt an den Körper angepasst und auf den neuesten Stand der Technik gebracht – zu sehen auch an den unterschiedlichen Schuhen, die Ivona Dadic beim Siebenkampf trägt. Die Athletin, die für Union St. Pölten antritt, ist 2020 an der Weltspitze gestanden.

Die Ausstellung „Das Jahrhundert des Sports“ ist noch bis Jänner 2022 im Haus der Geschichte zu sehen. Während des Osterlockdowns von Donnerstag, 1. April, bis Dienstag, 6. April, ist das digitale Museum rund um die Uhr offen, unter www.museumnoe.at/digitalesmuseum