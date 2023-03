„Der Sturm bricht los“: Revolten, Streiks und Widerstand in der Region

Am Beginn der Frühen Neuzeit revoltierten die Bauern immer öfter gegen zunehmende Verarmung. Im 16. Jahrhundert kam es zu österreichweit zu Bauernkriegen, die auch vor der Region um St. Pölten nicht Halt machten. 1597 versuchten aufständische Bauern gar die Stadt zu belagern, bevor sie vom kaiserlichen Heer in der Nähe der Traisen bei St. Georgen am Steinfelde vernichtend geschlagen wurden.

In den Jahrhunderten danach und besonders im Zuge der Revolution von 1848 galten die Bauern eher als ruhig und passiv. „Doch das stimmt so nicht ganz“, sagt Christian Rapp, Direktor des Landesmuseums, denn: „Widerstand hat viele verschiedene Formen und gerade bei der bürgerlichen 48er-Revolution in Wien hätte ein Eingreifen vom Land aus gegen die kaiserlichen Truppen keinen Sinn gemacht.“ Den Spruch „Der Sturm bricht los und der Bauer schläft noch“, der mittels Flugblätter damals in Niederösterreich verbreitet wurde, hält Christian Rapp daher für unzutreffend.

Eine herausragende Persönlichkeit der Revolution ist der „Bauernbefreier“ Hans Kudlich. Ein reicher Bauernsohn, der studiert hatte und sich von 1848 für die „Befreiung der Bauern“, also gegen die Grundherrschaft, einsetzte. Die Leibeigenschaft war zwar bereits abgeschafft, doch mit der Grundherrschaft hatte zwischen den Bauern und dem Grundherren immer noch eine massive Abhängigkeit bestanden. Kudlich musste vor der Obrigkeit flüchten und fand in Wilhelmsburg Zuflucht, bevor er schlussendlich in die USA auswanderte.

Wilderer setzten ihr Recht auf Jagd durch, Arbeiter gingen auf die Barrikaden

Im 19. Jahrhundert wurden Wilderer romantisch als Robin Hood-Figuren verklärt, die die Jäger mit List und Bauernschläue austricksten. 1897 schafften es beispielsweise die Wilderer von Gutenstein in die Zeitungen, als mehrere Personen festgenommen wurden. Zur selben Zeit begann auch das Zeitalter der Streiks. 1896 legte die Arbeiterschaft in Neunkirchen erstmals in Niederösterreich geschlossen die Arbeit nieder, um sich mit Delogierten und Gekündigten zu solidarisieren. 1905 streikten die Arbeiterinnen und Arbeiter des Rüstungsbetriebs in Traisen und beeinflussten damit sogar den Russisch-Japanischen Krieg, für den die Munition bestimmt war.

In den letzten Jahren sind Umweltbewegungen häufig Anlass für zivilen Ungehorsam. „Die erfolgreiche Verhinderung des Kraftwerkbaus in Hainburg ist praktisch die Mutter dieser Initiativen“, erklärt Museumsdirektor Christian Rapp. Da Widerstände nicht der Vergangenheit angehören, thematisiert die Ausstellung auch aktuelle Proteste, wie die Klebeaktionen und die Fridays for Future Bewegung.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.