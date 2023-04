Hilfsaktion für Göblasbrucker Brandopfer angelaufen

Um die Mittagszeit bemerkte der Göblasbrucker Franz Zickbauer am Samstag, 25. März, Rauch aus dem Keller. Wenige Minuten später schlugen bereits Flammen aus dem Kellerraum, fast zeitgleich brannte schon der Dachstuhl. Laut Zickbauer war die Brandursache ein technischer Defekt. Ihm blieb nicht einmal die Zeit, sich Schuhe anzuziehen. Nur mit Jeans und Hemd lief er aus dem Haus.

Er kehrte jedoch trotzdem noch einmal um und holte seine alte Katze aus dem brennenden Haus. „Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist“, so der 65-Jährige. Denn er musste harte Schicksalsschläge in letzter Zeit ertragen.

Im Jänner verstarb seine Lebensgefährtin nach 35 Jahren im Rollstuhl, um die er sich aufopfernd gekümmert hatte. Im Dezember musste er seinen zwölf Jahre alten Hund einschläfern. Und jetzt brennt sein Haus ab, für das er vor Kurzem seine letzte Rate bezahlt hatte und das darum noch nicht lange sein Eigentum ist. Trotzdem sagt der Mann: „Das Wichtigste ist, dass weder Mensch noch Tier zu Schaden kamen. Alles andere kann man ersetzen.“

Derzeit wohnt Zickbauer bei einer guten Freundin, Rosemarie Pinz, die momentan auf Kur ist. Er schaut auf ihre zwei Hunde und ihre Katze. Mit seiner Katze ist es ein Tier-Vierergespann.

„Am Wochenende sind wir zu fünft dann mit ihm zum Haus gefahren, um zu schauen, ob noch etwas zu retten ist“, erzählt Guggi Wallisch, eine gute Bekannte. „Es waren im wahrsten Sinne des Wortes nur mehr ein paar Habseligkeiten, aber Gott sei Dank seine Dokumente, die er in einem kleinen Safe hatte. Dieser hat dem Feuer standgehalten.“ Zickbauer selbst sagt ein großes Dankeschön allen Helfern, die ihm jetzt zur Seite stehen.

Wallisch startete nun mit anderen Bekannten und Freunden von Zickbauer eine Spendenaktion, druckte Plakate mit Bankeninfos und Zetteln zum Abreissen, mit denen sie in die Wilhelmsburger Geschäfte marschierte. Das Spendenkonto Franz Zickbauer hat den IBAN AT56 2025 6010 0108 6543.

