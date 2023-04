Einblick in den Kanzleialltag für Jugendliche der St. Pöltner JusHAK

Noch ein Stück praxisnaher wird die Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler der JusHAK. Denn der Zweig der St. Pöltner Handelsakademie kooperiert jetzt offiziell mit der Wiener Kanzlei BLS Rechtsanwälte. Nächste Woche geht es für die Jugendlichen mit der JusHAK-Koordinatorin Alice Wildauer-Pfleger schon auf Besuch nach Wien in die Kanzlei, welche Workshops organisiert, fachliche Inputs liefert und sogar Praktikumsplätze anbietet.

Sogar ein „Moot Court“ wird veranstaltet, eine Art Gerichtssaal-Rollenspiel, bei dem echte Richterinnen und Richter vorsitzen.

Die Idee zur Kooperation stammt von BLS-Senior-Partner Wolfgang Schubert: „Rechtsmaterien sind mitunter recht trocken. In meinem bald 35-jährigen Berufsleben hat sich aber gezeigt, dass kein Tag wie der andere war, und die Abwechslung macht meinen Beruf ungemein spannend. Diese Begeisterung wollen wir mit den Schülerinnen und Schülern der JusHAK teilen.“ Er und BLS Rechtsanwälte seien begeistert von der JusHAK. Koordinatorin Wildauer-Pfleger freut sich schon auf viel Input: „Das, was die Jugendlichen in der JusHAK lernen, in der Praxis einer Rechtsanwaltskanzlei miterleben zu dürfen, belebt den Unterricht enorm.“

Mit kommendem Schuljahr starten wieder 35 Jugendliche im neuen Ausbildungszweig der HAK, damit gibt es dann ungefähr 65 JusHAK-Schülerinnen und -Schüler.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.