Freitagabend standen gleich zwei Gesangstalente aus der Region St. Pölten auf der Starmania-Bühne und bewiesen ihr Können: Der 21-jährige Mert Cosmus aus St. Pölten und der 20-jährige Marcel Kaiser aus Herzogenburg. Sie überzeugten mit ihren Stimmen und bekamen grünes Licht für das Semifinale.

Kaiser eröffnete den Showabend mit dem Hit „Sowieso“ von Mark Forster und sorgte sofort für gute Stimmung. Nicht nur die Zuseher vor den Bildschirmen und die Daumendrücker zu Hause waren von seiner Performance angetan, sondern auch die Jury rund um Ina Regen, Tim Bendzko und Nina Sonnenberg alias Fiva. „Mir hat dein Auftritt super gut gefallen. Du hast den Song nicht kopiert, sondern zu deinem gemacht“, lobt ihn und Rapperin Fiva. „Ich will mein Herz heimbringen, nämlich auf die Bühne“ schwärmt der aufgeweckte Bankangestellte vor der Show. Das ist Kaiser gelungen, wie sein Ticket für die nächste Runde zeigt.

Auch für Marcel Kaiser geht das musikalische Abenteuer bei Starmania 21 weiter. ORF/ Hans Leitner

Zum allerersten Mal auf einer Live-Bühne stand Mert Cosmus. Mit seiner Interpretation des Balladenklassikers „All By Myself“ von Eric Carmen schaffte auch er den Aufstieg ins Semifinale von Starmania21. Cosmus riss in der Qualifikationsshow die Jury, vor allem Ina Regen, in seinen Bann. „Du hast den Song sehr besonders gesungen. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Songauswahl war auch mutig von dir“, zeigt sich Regen von dem Auftritt sichtlich begeistert. Der St. Pöltner sorgte mit viel Gefühl für den Gänsehautmoment des Abends. „Vor einem Jahr wussten selbst meine Eltern nicht, dass ich singen kann und jetzt stehe ich hier. Vielen Dank dafür“, spricht Mert in die Kamera und freut sich über sein „Weiter-Ticket“.