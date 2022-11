Thommy Ten und Amelie sagten "Ja" in Vegas

Drei Jahre ist es mittlerweile her: Der letzte Urlaubstag in Moorea auf Tahiti. Gemeinsam waren sie tauchen und mit Delfinen schwimmen. Danach wartete eine Überraschung am Strand: ein kleiner Tisch mit einer Flasche Champagner, der Blick Richtung Horizont. Magier Thommy Ten machte seiner Amélie einen Antrag. Die Frage nach dem Hochzeitstermin war damit fix bei Interviews und Shows. Am 30. Oktober war es nun endlich soweit. Im kleinen Rahmen gaben Sie sich in Las Vegas das "Ja"-Wort. Dabei war natürlich Hund Koni Hundini, standesgemäß im Frack gekleidet.

„Es war so ein grandioses Jahr für uns, irgendwie war es fast eine logische Konsequenz, dass wir sozusagen zum krönenden Abschluss unseres Las Vegas Engagements heiraten“, verrät Thommy. Noch einen Tag vor der Hochzeit standen sie als Headliner von „America’s Got Talent Vegas Live“ im Luxor Hotel am Vegas Strip auf der Bühne. Ein Jahr lang spielten sie fünfmal die Woche, zweimal am Tag für insgesamt 500 Shows.

„Las Vegas ist uns als Stadt so sehr ans Herz gewachsen, es ist so viel mehr als der Strip, sondern voller Facetten und herrlicher Natur in nächster Nähe. Zugleich ist es eine Stadt, die seit jeher auch für die Liebe und fürs Heiraten steht“, schwärmt Amélie. Ein großes Fest soll folgen: „Wir werden voraussichtlich 2024 eine große Feier mit unserer Familie und unseren Freunden nachholen!“ Da sind sich die beiden einig, ebenso, dass das "der schönste Tag unseres Lebens ist".



Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.