In der Region St. Pölten gut durch die Hitze kommen

Werbung

Mehrmals kletterte die Quecksilbersäule im Thermometer in der Vorwoche über die 30-Grad-Marke. Viele Menschen nutzten da die Gelegenheit für eine Abkühlung in den Seen, der Traisen oder den Freibädern der Region.

Aber nicht alle Menschen kommen gut mit der Hitze zurecht, wie Bezirksärztevertreter Andreas Barnath erklärt: „Bekannt ist vielen Leuten, dass Menschen in der kalten Jahreszeit erfrieren können. Weniger bekannt ist eine kleinere Spitze in der Sterblichkeit, die es seit jeher auch im Sommer bei Hitzeperioden gibt.“

„Kreislauf und Atemsystem werden bei Hitze auf die Probe gestellt.“ Andreas Barnath Mediziner

Das Hauptproblem der Hitze sei meist die fehlende Abkühlung in der Nacht. Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, verhindern einen erholsamen Schlaf und gefährden daher auch das Herz-Kreislaufsystem. „Der Kreislauf und das Atemsystem werden bei Hitze auf eine ordentliche Probe gestellt“, weiß der Mediziner.

Er rät, die direkte Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr zu meiden und bei unvermeidbaren Tätigkeiten einen hohen Sonnenschutz zu verwenden, die Trinkmenge anzupassen und auf Kopf- und Hautbedeckung zu achten, um Hitzeschläge zu verhindern. „Beim Trinken sollte man übrigens eher zu lauwarmen Getränken greifen“, sagt Barnath.

St. Pöltens Stadtgärtner sind laufend unterwegs

Mehr Wasser benötigen auch Landwirtschaft und Tiere. „Für die Landwirtschaft ist die Situation noch nicht bedrohlich, wobei man gebietsweise abwägen muss: Im Traisental sollte es diese Woche unbedingt regnen; wenn ich mir etwas wünschen darf, dann rund 30 Millimeter pro Quadratmeter. Es sind nämlich keine Speicher da, weil es auch im Frühjahr so trocken war“, weiß der Obmann der Bezirksbauernkammer Anton Kaiblinger.

Auch die St. Pöltner Stadtgärtner sind laufend unterwegs, um die Blumenbeete und Grünanlagen mit Wasser zu versorgen. Die Bewässerung bringt eine Steigerung des Wasserverbrauchs in diesem Bereich von knapp einem Drittel mit sich.

Auch die Tiere im Hammerpark und im Stadtwald müssen regelmäßig begutachtet und mit Wasser versorgt werden. Zwar steigt der maximale Wasserverbrauch an heißen Tagen um bis zu 2.000 m³, der Verbrauch liegt aber bei 50 Prozent der täglichen Wasserförderung. Der durchschnittliche Wasserverbrauch im Juli liegt zwischen 17.000 und 18.000 m³. „Eine Verordnung, welche die Wasser-Nutzung einschränkt, ist nicht nötig.“

Waldbrandverordnung in Stadt und Bezirk aktiv

Aktiv ist hingegen die Waldbrandverordnung in der Stadt und im Bezirk St. Pölten. Rauchen, jegliches Entzünden und Unterhalten von Feuer ist verboten. Übertretungen werden mit einer Geldstrafe von bis zu 7.270 Euro oder mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen bestraft.

„Dessen dürften sich einige Menschen nicht bewusst sein“, sagt ein St. Pöltner, der die Überreste eines Lagerfeuers im St. Pöltner Stadtwald entdeckt hat. „Was da alles passieren kann“, ist sich der Augenzeuge bewusst und hat deshalb auch die Polizei informiert. „Da sollte man wirklich mitdenken“, appelliert er.

Im Stadtwald wurde in unmittelbarer Nähe zu den Hütten ein Lagerfeuer gemacht. Das ist gefährlich und kann teuer werden, denn die Waldbrandverordnung ist aktiv. Foto: privat

Dass die Gefahr für Brände groß ist, darüber informiert auch Bezirksfeuerwehr-Kommandant Georg Schröder: „Die Waldböden sind bis tief ins Erdreich völlig ausgetrocknet. Eine weggeworfene Zigarette kann rasch ein Feuerinferno auslösen.“

In den seltensten Fällen sei es ein Blitzschlag, der für ein Feuer verantwortlich ist. „Die Auslöser sind meist menschliches Fehlverhalten wie unachtsames Hantieren mit Feuer, Feuerwerkskörper oder weggeworfene Zigaretten“, so Schröder.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.