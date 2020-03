Zwölf Erkrankte: Im Bezirk St. Pölten-Land waren am 16. März nach Behördenangaben zwölf mit dem Coronavirus infizierte Personen registriert.

Hotspot Spital: Laut NÖ Landesgesundheitsagentur befand sich ein Patient im Universitätsklinikum St. Pölten, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Niederösterreichweit wurden 1.260 Tests durchgeführt, 155 davon waren positiv. Die Abstriche erfolgen über die mobilen Abnahmeteams und werden an die Kliniken St. Pölten und Mödling weitergegeben.

Die Befundung erfolgte zuletzt noch in Wien. Der erste Coronavirus-Patient, der am Freitag in die eigens vorbereitete Station im Landesklinikum Melk eingeliefert wurde, stammte aus dem Bezirk St. Pölten.

