Von Musik bis Theater im St. Pöltner frei:raum

Diverse Musikgenres, eine Zaubershow sowie Theater – so facettenreich ist das neue Programm des frei:raum. Das Eröffnungswochenende startet am Freitag, 15. September, mit Tausendsassa Roul Starka.

„Der Herbst zeigt perfekt die große Bandbreite an Künstlerinnen und Künstlern sowie Formate, die der frei:raum abdecken kann. Es ist für alle Generationen was dabei“, verspricht Martin Rotheneder, künstlerischer Leiter des Kulturbühne. So stellt Roul Starka am Freitag, 15. September, ab 19.30 Uhr „nagozzeidank“ vor. Mit seinem Programm will der St. Pöltner „Menschen zum Lachen, Weinen und wieder zum Lachen bringen“. Am Samstag, 16. September, spielen Gitarren-Virtuosen Mario Berger und „Sir“ Oliver Mally ab 20.30 Uhr ein „Blues Special“.

Ungleich lauter wird es am 22. und 23. September bei der 16. Auflage vom „Metalweekend“. Ab jeweils 18.30 Uhr heißt es wieder „Tales from the Moshpit“. Insgesamt elf Bands sorgen für harte Gitarrenriffs. Darunter werden die Lokalmatadore „Aesons of Ashes“ am Samstag ihr neues Album „The Wasteland Chronicles“ präsentieren. Zauberhaft wird es am 28. September. „Die Queen of Hearts & der Eduard“ führen ab 19.30 Uhr durch ihre „etwas schräge Show“. Das Zauber-Paar zeigt eine Welt voller Geheimnisse und zauberhafter Geschichten. Austropop-Fans kommen am 29. September auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr beehren Ulli Bäer, Matthias Kempf und Andy Baum das Publikum.

„Die Alternative-Rock Bands „Lausch“ und „Intra“ am 20. Oktober, zählen zu meinem persönlichen Highlight“, verrät Rotheneder. Das gesamte frei:raum-Team sei großer Fan beider Bands und schon sehr gespannt auf den Konzertabend. „Vor allem freuen wir uns, sie über unsere neue Tonanlage zu hören“, ergänzt er.

Alle Informationen sowie das gesamte Programm gibt es unter www.freiraum-stp.com.