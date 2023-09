Herkunftskennzeichung sinnvoll, aber mit Aufwand verbunden

Die Herkunft von Lebensmitteln wird den Menschen immer wichtiger, davon ist man in der Gastronomie überzeugt. Die Kennzeichnungspflicht in Großküchen für Fleisch, Eier und Milch sieht man in der Region sinnvoll, auch wenn es einen höheren Aufwand darstelle. Bei Obst und Gemüse sei es aufgrund der Saisonalität mit einem noch größeren Aufwand verbunden, ist man überzeugt.

Die Firma Gourmet mit einer Zweigniederlassung in St. Pölten ist Marktführer im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie. Dort sieht man die neue Herkunftskennzeichnung positiv. Gourmet-Geschäftsführer Herbert Fuchs betont: „Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung ermöglicht den Kundinnen und Kunden einen transparenten Vergleich, was wir sehr begrüßen.“ Schon bisher habe man freiwillig und umfangreich über die Herkunft der Zutaten informiert. In den zahlreichen Betriebsrestaurants von Gourmet, wie etwa jenem von Constantia Teich in Weinburg, werde mit Aushängen und Plakaten und Tischaufstellern informiert und es gibt auch die Möglichkeit, die Infos mittels QR-Code abzurufen. In den Kindergärten und Schulen, die Gourmet beliefert, ist die Kennzeichnung bei den Print- und Online-Bestellmedien sowie auf der Webseite abzurufen.

Änderungen bei den Lieferanten sind keine geplant. „Bei uns kommen zwei Drittel der Zutaten aus Österreich. Wir pflegen langjährige Beziehungen zu unseren Lieferanten und setzen seitmehr als 45 Jahren auf Österreich beim Einkauf“, so Fuchs. Die Ausweitung der Herkunftskennzeichnung auch auf Obst und Gemüse sieht Fuchs mit einem großen Aufwand verbunden: „Weil wir mit sehr vielen unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten kochen und diese auch möglichst regional und saisonal kaufen“, begründet der Gourmet-Geschäftsführer. Landhausküche setzt auf regionale LieferantenAls gutes Service für die Mitarbeitenden sieht man die Herkunftskennzeichnungspflicht bei der Gebäudeverwaltung des Landes, die für die Landhausküche zuständig ist. Denn diese können sich die Informationen im täglichen Speiseplan ansehen. Bei der Einführung der Kennzeichnungspflicht habe es keine Probleme gegeben. Auch in der Landhausküche setzen die Verantwortlichen seit jeher auf regionale Lieferanten. Insofern werde sich bis auf Weiteres nichts bei den Lieferanten ändern. Die Kennzeichnungspflicht der Herkunft sieht man als wichtigen Schritt. „Bei Obst und Gemüse wäre aufgrund der saisonalen Unterschiede der Verwaltungsaufwand deutlich höher“, ist man auch bei der Gebäudeverwaltung des Landes überzeugt.

Mit dem Um- und Ausbau des Seniorenwohnheimes Stadtwald der Stadt St. Pölten wurden Kapazitäten geschaffen, um zusätzlich zu den 65.000 Mahlzeiten für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende auch noch rund 62.000 Portionen für Essen auf Rädern zu kochen. Auch dort erachtet man die neue Vorgabe als sinnvoll. „Wir versuchen, so viel wie möglich regional und saisonal zu kaufen“, sagt die Direktorin des Wohnheimes Stadtwald Bettina Lahnsteiner. Immer sei das jedoch nicht möglich. Gründe seien etwa der Preis oder auch die Menge der benötigten Lebensmittel. „Wir beziehen unsere Ware von Kleinbetrieben aus der Umgebung, aber auch von Großlieferanten wie Transgourmet und Kröswang“, informiert Lahnsteiner. Die Einführung der Kennzeichnung habe etwas holprig begonnen, weil es ein Aufwand sei und die Form der Umsetzung nicht sofort klar gewesen sei. „Es muss ja lesbar und verständlich bleiben im Sinne unserer Bewohnerinnen und Bewohner“, ist Lahnsteiner überzeugt. Auch den Vorschlag, die Herkunftsbezeichnungen auf Obst und Gemüse auszuweiten, sieht Lahnsteiner grundsätzlich sinnvoll, allerdings hält sie die Umsetzung für schwer möglich und verweist ebenfalls auf die Schwierigkeit durch die saisonalen Unterschiede. Sie betont aber auch: „Unsere Landwirtschaft braucht Unterstützung, davon können wir Privatpersonen profitieren.“

Die Firma Spar mit Sitz in St. Pölten betreibt einige Restaurants in den Interspar-Standorten. Dort finde die Kennzeichnung der Herkunft der Waren bereits seit zwei Jahren freiwillig statt, wie Spar-Sprecher Hannes Glavanovits betont. Wirte sollen selbst entscheidenParallel zum Start der Herkunftsbezeichnungspflicht tauchte auch einmal mehr die Forderung auf, dass auch in der Gastronomie eine solche Kennzeichnungspflicht eingeführt werden soll. Der Obmann des St. Pöltner Wirtevereins gastro*stp und Betreiber der Gaststätte Figl in Ratzersdorf Matthias Strunz möchte diese Entscheidung lieber den Wirten überlassen. „In den letzten Jahren ist für die Wirtinnen und Wirte viel Bürokratie etwa mit den Allergenen entstanden. Da braucht es als kleines Wirtshaus schon fast eine Sekretärin“, sagt Strunz. Grundsätzlich findet er die Kennzeichnung gut, weil so auch die Kundinnen und Kunden informiert sind. „Aber ich würde es den Gastronomen freistellen“, so Strunz. Er selbst kennzeichnet die Herkunft seiner Produkte, sagt Strunz und weiß das auch von vielen anderen guten Lokalen. „Grundsätzlich ist man ja auch stolz auf seine Lieferanten, aber eine Verpflichtung ist immer mit Aufwand verbunden“, ist der Gastronom überzeugt.