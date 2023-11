Cinema Paradiso in St. Pölten: Von Konzerten bis zum Bilderbuchkino

Auf der Bühne und der Leinwand des Cinema Paradiso wird es im November vielseitig. Konzerte, NÖ-Premieren wie „Wie kommen wir da wieder raus?“, Tagebuch Slam sowie das Bilderbuchkino stehen für Kulturbegeisterte von Klein bis Groß zur Auswahl.

Am Donnerstag, 9. November, startet das Konzert von Riccardo Tesi und seiner neunköpfige Band um 20 Uhr. Mit „Bella Ciao“ bringt das Ensemble süditalienischer Folk-und Volksmusik in den Kinosaal. Die Band kombiniert in ihrem Programm lyrische Liebeslieder mit dem rauen Klang der Protestgesänge. Inspirieren ließ sich Tesi von der Balkonmusik während der Corona-Lockdowns.

Das Bilderbuchkino für die Kleinsten findet am Samstag, 11. November, um 15 Uhr statt. Zur Auswahl stehen „Der beste Sänger der Welt“, „Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis“ und „Seepferdchen sind ausverkauft“.

Am Mittwoch, 16. November, geht es um 19.30 Uhr mit dem Tagebuch Slam weiter. Mutige Leserinnen und Leser tragen wieder aus ihren alten Tagebucheinträgen vor und sorgen damit für Gelächter im Publikum. Einen Tag später, am Donnerstag, 16. November, gastiert Jochen Distelmeyer im Club 3. Der Frontman von „Blumfeld“ stellt ab 20 Uhr sein neues Album „Gefühlte Wahrheiten“ vor. Solo mit seiner Gitarre will der Sänger für intime Gänsehautmomente sorgen.

Indie-Pop von „Buntspecht“ beschallt am Donnerstag, 23. November, um 20 Uhr die Gäste im Kinosaal. Mit dem Thema „ Ein Pedal pro Tal“ ist die sechsköpfige Band im Moment auf Tour und hält auch in der Landeshauptstadt. Die neuesten Songs der Band spiegeln ihre Realität mit einer Prise Humor und Nonsens wider, ganz nach dem Motto: „Alles darf. Alles soll. Alles muss!“

Die Niederösterreich-Premiere von „Wie kommen wir da wieder raus?“ findet am Donnerstag, 30. November, ab 20 Uhr statt. Die Komödie beinhaltet „Unverträglichkeiten aller Art“ und zeigt das Leben einer verrückten Patchwork-Familie. Zu Gast im Kino und anschließend beim Publikumsgespräch sind die Schauspielerinnen Marina Lackovic und Hilde Dalik sowie die Schauspieler Simon Schwarz und Michael Ostrowski.

Alle Infos sowie das gesamte Programm sind unter www.cinema-paradiso.at zu finden.