Filme, Konzerte und Lesungen locken im Herbst ins Cinema Paradiso

Von NÖ-Filmpremieren bis zu internationalen sowie nationalen Musikerinnen und Musikern – das Cinema Paradiso präsentiert ein vielfältiges Live- und Filmprogramm für die kommenden Monate. Cinema-Projektleiter Christoph Wagner gibt Einblick, worauf bei der Programmierung geachtet wurde, und verrät sein persönliches Highlight.

„Wir sind mehr als ein Kino und wollen auch im Herbst wieder für alle etwas anbieten“, verspricht Wagner. So kommen am Donnerstag, 21. September, die besten Musikerinnen und Musiker der St. Pöltner Szene zusammen und zelebrieren als „Cinema Backstage Band“ ab 20 Uhr Rock und Blues.

Am Freitag, 22. September, steigt ab 22 Uhr die große Pre-Opening-Party des Höfefests im Club 3 des Cinema Paradiso. Eine Synth-Rock-Band wird im Zuge eines Überraschungskonzerts die Bühne bespielen. Am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr gastiert Jaroslav Rudiš im Kinosaal. Bei seiner Lesung „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“ präsentiert der Zugreisen-Liebhaber Geschichten, die ihm die Schienen, Bahnhöfe, Züge und Menschen erzählten.

Die NÖ-Premiere „Wald“ findet am Donnerstag, 28. September, um 20 Uhr statt. Bei der Premiere zu Gast sind Regisseurin Elisabeth Scharang sowie die Hauptdarstellerinnen Brigitte Hobmeier und Gerti Drassl.

Musikalisch wird es wieder am 4. Oktober mit Komponist Matthias Jakisic. In seinem Streichquartett „Fragmente“ lässt er elektronische sowie klassische Töne erklingen. Am 9. Oktober folgt um 18.15 Uhr die nächste NÖ-Premiere. Der Spielfilm „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ beleuchtet das Leben der Schriftstellerin. Drehbuchautorin und Regisseurin Margarethe von Trotta ist bei der Erstausstrahlung zu Gast im Kino. „Literarisch zählt dies zu einem meiner Highlights im Oktober“, gibt Wagner preis. Mehr unter www.cinema-paradiso.at.