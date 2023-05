„Wo(man) at Work“

488 Wiedereinsteigerinnen sind aktuell beim AMS St. Pölten gemeldet. „Die meisten davon möchten in Teilzeit zurückkehren“, weiß AMS-Leiterin Monika Taboga. Und auch, dass viele nur im Rahmen der Kindergarten-Versorgung zurückkommen können. Das sei eine zusätzliche Herausforderung, denn im Verkauf sei es mit diesen Dienstzeiten schwierig. „Das Wiedereinstiegsmonitoring hat gezeigt, dass Frauen, die vorher klare Arbeiteszeiten hatten, auch schnell wieder in de Job zurückkommen“, sagt Brigit Schön, Leiterin der Abteilung Frauenpolitik der Arbeiterkammer. So sein rascher Wiedereinstieg in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in den Bereichen Versicherung, Finanzen oder Energieversorgung wesentlich häufiger als in der Gastro, der Beherbergung und im Einzelhandel. Auch der Bildungsstand beeinflusst den Wiedereinstieg. „Personen mit höhrerer Ausbildung steigen schneller wieder in den Beruf ein“, weiß Schön. Beim AMS St. Pölten weiß man, dass sich viele Frauen qualifizieren möchten. „Sie interessieren sich für Weiterbildungen und Umschulungen, das ist sehr zu begrüßen“, betont Gleichstellungsbeauftrage beim AMS Heike Gruber.

In der Arbeiterkammer informierten 18 Aussteller über die Möglichkeiten für dne Wiedereinstieg. „Es ist uns wichtig, dass wir die Frauen optimal begleiten auch während der Zeit bis zum Widereinstieg“, sagt Christian Fahrthofer, der stellvertretende Direktor der AKNÖ. Auch Frauen, die länger als die Karenzmodelle vorgeben zu Hause bleiben, finden Beratung. „Der Arbeitsmarkt entwickelt sich schnell weiter. Wir wollen den Frauen mit Information, die Angst nehmen, damit selbstbewusst in den Arbeitsmarkt zurückkommen“, sagt Fahrthofer.

In der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen, insbesondere Frauen zurückgezogen. „Die müssen wir nun zurückholen. Denn Die Wirtschaft braucht die Frauen“, da sind sich alle ein. So werden die Frauen auch informiert, wie sich Stundenredaktiun auf die Pension auswirken. „Dann kann diese Entscheidung gut informiert passieren.“

