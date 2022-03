St. Pöltner Bezirks-Feuerwehren unterstützen Kameraden in der Ukraine

Werbung

Nachdem der NÖ Landesfeuerwehrverband den Aufruf gestartet hatte, Gerätschaften und Material für die Feuerwehren in der Ukraine zu sammeln, durchforstete man sofort die 127 Feuerwehrhäuser im Bezirk nach spendfähigem Material. Das berichtete das BFKDO St. Pölten am Montag in einer Aussendung.

Zusammengekommen seien dabei nicht weniger als 25 Paletten an (gebrauchten) Feuerwehrgerätschaften. Darunter unter anderem Dinge wie Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken, Helme, Pressluftflaschen, Schutzjacken und -hosen oder Strahlrohre.

