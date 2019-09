Viele Geräte, die eigentlich mit wenigen Handgriffen wieder repariert werden könnten, landen einfach im Restmüll. Um ein Umdenken zu fördern, gibt es von der Gemeinnützigen Sanierungs- und Beschäftigungs GmbH GESA seit einiger Zeit ein Repair-Café. Ziel des lockeren Zusammenkommens ist es, Menschen die Ängste zu nehmen, Geräte selbst auseinanderzuschrauben. Unter der Anleitung von ehrenamtlich tätigen Fachkräften können die Besucher selbst ihre Geräte wieder instandsetzen, egal ob Kaffeemaschine, Lampe oder Computer.

Beim nächsten Mal am Donnerstag, 26. September, kann man mit seinem Gerät von 11 bis 15 Uhr wieder in das Haus des Lernens kommen. Gleichzeitig gibt es in der Kerensstraße einen Tag der offenen Tür mit Führungen und der Möglichkeit, die Ausstellung „Unser Griff nach den Rohstoffen der Welt“ zu besichtigen.