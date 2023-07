Dankbarkeit vereint Gesellschaft: Smartphonehilfe in Hafnerbach

Die verschiedenen Funktionen am Handy, insbesondere WhatsApp, Fotos versenden und weitere Einstellungen waren Hauptthemen beim ersten Help Café im Gasthaus Dangl in Hafnerbach. Das Feedback der Hilfesuchenden war „Dankbarkeit“. Die Leute waren dankbar, Hilfe zu bekommen, ohne Bedenken zu haben. Jede Frage wurde ernst genommen und beantwortet. Stichworte für zu Hause wurden notiert.

Geschätzt wurde auch das gesellige Miteinander zwischen Jung und Alt von den Hilfesuchenden. Die Helfer waren alle sehr engagiert und total hilfsbereit, sehr umsichtig und sorgsam. Geduldig sind sie alle an die Aufgabe herangegangen, ein gutes Gefühl, geholfen zu haben wurde versprüht.

„Ich finde es toll, dass einerseits Menschen wirklich und konkret geholfen werden kann - und das auf einfache und unbürokratische Weise. Andererseits gefällt mir das Miteinander von Jung und Alt, das durch das Help Cafe sehr stark gefördert wird. Das gegenseitige Wertschätzen und gegenseitige Verständnis füreinander“, meint Bürgermeister Stefan Gratzl zum ersten Help Café.

Am Freitag, 4. August, um 15 Uhr geht das Projekt im Gasthaus Dangl in die nächste Runde.