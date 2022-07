Hinweise erbeten E-Bike am St. Pöltner WIFI-Campus gestohlen: Täter gesucht

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

E in bislang unbekannter männlicher Täter stahl am 14. Juli 2022, gegen 08.40 Uhr, ein am Campus des WIFI St. Pölten abgestelltes und mittels Fahrradschloss versperrtes E-Bike der Marke Focus.