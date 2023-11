Rechtsradikale und sexistische Schmierereien in Wilhelmsburg

In der Halloween-Nacht waren unbekannte Täter im Bereich Musikschule, Parkbad, Färber- und Mühlgasse, insgesamt an acht Stellen unterwegs, um rechtsradikale (Hakenkreuz) und sexistische Schmierereien an Wänden anzubringen.

Die Polizei bekam Hinweise auf den Täter, denen nachgegangen wurde, die Ermittlungen laufen jedoch noch, so Postenkommandant Martin Dullnigg. Weitere Hinweise sind erbeten, die vertraulich behandelt werden. Bürgermeister Peter Reitzner dazu: „Für solche Vorfälle gibt es kein Verständnis, keine Akzeptanz, sie sind schwer verwerflich.“