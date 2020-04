„Die Katze liegt ganz apathisch da, wir befürchten auch, dass die Atemwege Schaden davon getragen haben.“ Die Wilhelmsburgerin Vanessa Reitzner kann es noch immer nicht fassen. Ihre Katze wurde, ist sie überzeugt, mit Lackspray besprüht.

„Heute in der Früh, als wir sie rausgelassen haben, war noch alles in Ordnung. Als sie zurückkam, war ihr Körper mit grüner Farbe übersäht“, schildert sie. Außerdem hat die Samtpfote, ein Maine-Coon-Mix, drei Mal erbrochen. Das Tier war im Bereich der Uferstraße unterwegs. „Die Farbe riecht sehr streng, ich gehe also auf jeden Fall von einem Lackspray aus“, erzählt sie im NÖN-Gespräch. Dass die Katze sich in einer Farbe gewälzt hat, glaubt sie nicht. „Da wären sicher auch die Pfoten betroffen“, meint sie. Dass der Vierbeiner sich in einer Farbe gerieben hat, kann sie sich ebenso nicht vorstellen.

Heute Abend hat sie einen Termin beim Tierarzt. „Dieser wird Blutabnehmen und die Atemwege kontrollieren. Mit ziemlicher Sicherheit müssen wir die Katze scheren, denn die Farbe geht mit Wasser nicht herunter. Außerdem besteht die Gefahr, dass sie wieder schleckt und sich Vergiftungen zuzieht“, sagt Reitzner. Sie hat den Vorfall bereits der Exekutive gemeldet.

Einen konkreten Verdacht hegt sie derzeit nicht. „Wir sind erst im Jänner hierher gezogen. Ich wüsste niemand, wem unsere Katze stört. Sie ist keine Streunerin, die sich weit vom Haus entfernt und auch eher menschenscheu“, sagt sie. Sie nimmt an, dass jemand im Vorbeigehen die Katze besprüht oder geschnappt, gegen eine Wand gedrängt und dann besprayt hat.

Ihren Unmut hat sie auch via Facebook kundgetan. Sie hofft, dass Leute, die etwas gesehen oder mitunter einen Hinweis haben, sich bei ihr oder bei der Polizei melden.