Reifendiebe in St. Pölten unterwegs

Werbung

In der Nacht zum Sonntag waren Reifendiebe in der Landeshauptstadt unterwegs. Die bislang unbekannten Täter bockten auf einem Abstellplatz eines Autohauses in der Kremser Landstraße zehn Pkws mit Ziegelsteinen auf, montierten die größtenteils neuwertigen Räder ab und stahlen diese. Dabei entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise, auch anonym, sind an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos St. Pölten, Telefonnummer 059133-35-3333, erbeten.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.