St. Pölten von damals

Für Nostalgiker, Geschichtsinteressierte und jene, die mit alten Bildern einen neuen Blick auf St. Pölten gewinnen wollen, gibt es jetzt wieder den Kalender mit alten Ansichten. Für 2023 haben die Macher wieder spannende und überraschende Fotografien und Postkarten mit Motiven aus der Stadt zusammengestellt. Ergänzt werden sie mit fachkundigen Erläuterungen zu den gezeigten Häusern, Straßen und Plätzen. So grüßt etwa als Dezember der Herrenplatz mit alten Häusern auf einer Postkarte.

Erhältlich im Museum, Buchhandlungen und Trafiken

Erwerben kann man den neuen Kalender mit alten St. Pöltner Ansichten im Stadtmuseum, in der Tourismusinfo am Rathausplatz, in den Buchhandlungen Thalia und Schubert sowie in Trafiken. Der Kalender kostet 20 Euro.

