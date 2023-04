Auf den Spuren des vergessenen Glanzstoff-Kinderhauses

Eine der Institutionen, die St. Pölten wesentlich als Industriestadt definierte, soll jetzt auch eine Rolle spielen im Wandel der Stadt zu einem kulturellen Hub: die Glanzstoff. Denn das KinderKunstLabor-Team beschäftigt sich gemeinsam mit der New Design University (NDU) intensiv mit der Historie des ehemaligen Kindergartens bei der Glanzstoff.

Eine der ersten Maßnahmen, die die Russische Armee nach 1945 durchsetzte, war die Enteignung von Villen, um sie für soziale Projekte zu verwenden. So auch passiert in St. Pölten: Die Villa der Glanzstoff-Betreiber wurde zu einem Kinderhaus. Denn die Mehrzahl der damals ungefähr 1.400 Beschäftigten der Glanzstoff-Fabrik waren Frauen, die Betreuung für ihren Nachwuchs brauchten. Insgesamt wurde das „Kinderhaus“ für 80 bis 100 Kinder konzipiert. Die Ein-, bis Zweijährigen besuchten die Krabbelstube und die Drei-, bis Sechsjährigen die Kindergartengruppe, beide im Erdgeschoß der Villa. Die Sechs-, bis Vierzehnjährigen wurden im Hort betreut, der über einen eigenen Eingang erschlossen im Obergeschoß lag.

Beauftragt mit der Gestaltung wurde eine der bekanntesten Architektinnen Österreichs: Margarete Schütte-Lihotzky. Während des Kriegs war sie im Widerstand, danach widmete sie sich dem Sozialbau. Die Möbel, die sie für das Heim in St. Pölten entwarf, waren einzigartig. Tische und Stühle in unterschiedlicher Höhe, bunt, kindgerecht, eine damals einzigartige Mischung aus Ästhetik und Funktionalität. 1953 wurde die Institution eröffnet. Leider sind alle Möbelstücke verschollen, nach der Auflösung in den 1990er-Jahren gingen sie an ein Kinderheim in Rumänien.

Im ehemaligen Kinderheim befindet sich jetzt die "Islamische Föderation St. Pölten - Islamischer Kultur- und Wohltätigkeitsverein". Foto: Mona Jas

Initiiert von der NDU soll das Kinderhaus daher nun in Kooperation mit dem KinderKunstLabor beforscht werden. Untersucht wird die Konzeption einer idealen Raumatmosphäre für Kinder. Dafür baut der Tischler Franz Dohnal an der NDU zwei der Sessel aus dem Heim nach Entwürfen von Schütte-Lihotzky nach. Mit Kinderbeiratsgruppen des KinderKunstLabors wird nach einer heute zeitgemäßen Farbfassung und Sitzkomfort gesucht. Sie werden dann bei der Schau „Kind sein“ auf der Schallaburg ab 13. Mai gezeigt. Danach werden die Sessel im Pop-up des KinderKunstLabors ab 13. September gezeigt und schließlich gemeinsamausgestellt. Mit an Bord beim Projekt ist das Margarete-Schütte-Lihotzky-Zentrum in Wien.

In diesem Gestaltungsprozess bindet das Team Kinder aktiv mit ein. Und sucht auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die sich an das Kinderheim erinnern können. Denn die Quellenlage über die Betreuungseinrichtung, die dann auch später als Kindergarten diente, ist dünn, wie die künstlerische Leiterin des KinderKunstLabors Mona Jas erzählt.

Eines der wenigen Zeugnisse aus den ersten zwei Jahren des Betriebes ist ein Fotoalbum des St. Pöltner Fotografen Walter Weber. Er war auch an der Entwicklung als Erzieher beteiligt. Das Fotoalbum wurde der damaligen Leiterin Marie Kupferschmied zum Abschied überreicht: Sie wurde „bis auf weiteres beurlaubt“, nachdem die sowjetischen Truppen im August 1955 aus der Stadt abzogen. Nach einem Jahr als Textilarbeiterin in der Glanzstoff-Fabrik ließ sie sich umschulen.

Personen, die sich an die Institution erinnern können und darüber sprechen möchten, können sich bei Mona Jas unter willkommen@kinderkunstlabor.at oder 0664/69499264 melden.

