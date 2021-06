Das bereits beschlossene Kinderkunstlabor (Kikula) im Altoona-Park sollte noch einmal der Hauptdarsteller sein in der aktuellen Gemeinderatssitzung.

Die Bürgerplattform Pro St. Pölten hatte gestützt auf mehr als 600 Unterschriften einen Initiativantrag eingebracht, der die Mandatare beauftragt, das Thema nochmals zu behandeln. Das sei laut STROG abzulehnen, weil die Maßnahmen durch geschlossene Verträge und Ausschreibungen bereits verwirklicht seien, erklärte Vizebürgermeister Harald Ludwig. Und beantragte die Ablehnung des Antrags.

„Die SPÖ hat es geschafft, das Kikula vom Spitzenprojekt zum Hassobjekt zu machen.“ Florian Krumböck

Eine hitzige Debatte mit einer Antragsschlacht war die Folge. „Die SPÖ hat es geschafft, das Kikula vom Spitzenprojekt zum Hassobjekt zu machen“, polterte ÖVP-Gemeinderat Florian Krumböck. Die ÖVP stehe zu dem Projekt, allerdings nicht zum Standort.

Die Grünen brachten vier Zusatzanträge ein, die sich mit der Ökologie des Standorts beschäftigten. Niko Formanek von den NEOS drohte mit rechtlichen Schritten, weil seiner Meinung nach der Antrag bereits in der vorigen Sitzung auf die Tagesordnung gebracht hätte werden müssen. Die Stadtwahlbehörde habe dies verhindert.

Opposition lehnte Unterbrechung ab

Eingebracht wurden die Unterschriften der Initiative am 25. März, bei der Sitzung der Wahlbehörde am 13. April, rund zwei Wochen vor der Gemeinderatssitzung, sei allerdings festgelegt worden, dass Obmann Friedl Nesslinger noch binnen zwei Wochen in einer eidesstattlichen Erklärung für die Unterschriften bürgen müsse. Bei der zweiten Sitzung der Stadtwahlbehörde wurde dann der Antrag für Mai genehmigt. „Die Fristen wurden eingehalten“, betonte Bürgermeister Matthias Stadler.

Stadler bot der Opposition eine Sitzungsunterbrechung zum Studium der entsprechenden Statuten an. Die Opposition lehnte jedoch ab.

„Wenn die Opposition mit dem Recht auf Kriegsfuß steht, ist das die eine Sache, dass sie aber die mehrfach angebotene juristische Klärung und Sitzungsunterbrechung abgelehnt haben, zeigt, dass es den Oppositionsparteien gar nicht darum ging, das Projekt zur Aufwertung des Altoona-Parks ernsthaft abzudrehen, sondern nur parteipolitisches Kleingeld zu wechseln“, sprang Vize Harald Ludwig in die Bresche.

Verwundert über die ÖVP zeigte sich FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer: „Die ÖVP ist in der Diskussion stets gegen das Kikula am Altoona-Park, stimmt dann aber immer mit.“ Dieses Mal jedoch nicht: ÖVP, Grüne und NEOS stimmten gegen die Ablehnung des Antrags.