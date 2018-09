Für die Caritas beginnt mit dem Schuljahr 2018/2019 in der Landeshauptstadt eine neue Ära bei den Bildungsangeboten.

„Die Caritas St. Pölten startet im September erstmals mit einer Höheren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe mit dem Schwerpunkt Sozialmanagement“, freut sich Caritasdirektor Hannes Ziselsberger. Die fünfjährige Schule mit Matura ist im Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in der Parkpromenade in der Nähe des St. Pöltner Hauptbahnhofes untergebracht.

382 Schüler und Studenten ausgebildet

27 Schülerinnen und 3 Schülern haben am Montag in der ersten Klasse begonnen. „Wir beginnen jetzt mit einer Maturaschule, da die künftige Ausbildung der diplomierten Pfegerinnen und Pfleger schrittweise von den Krankenpflegeschulen an die Fachhochschulen verlagert wird, und dort als Einstieg die Matura notwendig ist“, sagt Caritasdirektor Hannes Ziselsberger.

Schuldirektor Helmut Beroun ist nicht nur mit dem Start der neuen Berufsbildenden Höheren Schule zufrieden, sondern auch mit dem Interesse an den anderen Ausbildungsformen. Insgesamt werden derzeit im BiGS (Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe) 382 Schüler und Studenten ausgebildet. Schwerpunkt ist die SOB-Ausbildung: das sind die Sozialbetreuungsberufe für Altenarbeit, Behindertenarbeit sowie Familienarbeit mit Fach- und Diplomlehrgängen. „Diese Ausbildung, die für unsere Arbeit besonders wichtig ist, wird in Schulform aber auch als berufsbegleitende Ausbildung angeboten“, sagt Caritasdirektor Hannes Ziselsberger.

Weiters werden im BiGS noch eine dreijährige Fachschule für Sozialberufe und eine zweijährige Fachschule für soziale Berufsorientierung geführt.