St. Pöltens Studierende haben die Wahl

An der Fachhochschule St. Pölten, der New Design University und der Bertha von Suttner Privatuniversität dürfen Studierende am heutigen Freitag sowie am 10. und 11. Mai wählen. Bei den Wahlen der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) gibt es drei Ebenen: Die Bundesvertretung, die (Fach-)Hochschulvertretung und die Studienvertretungen.

Einzig an der FH St. Pölten gibt es ein Rennen um die Fachhochschulvertretung. Die Wahl haben Studierende zwischen der Fraktion Engagierter Studierender (FEST) und der Aktionsgemeinschaft (AG). Die ÖVP-nahe AG trat bei den letzten ÖH-Wahlen im Jahr 2021 zum ersten Mal für die Fachhochschlvertretung an der FH St. Pölten an. Eines der neun Mandate ergatterte sie. Dieses zu halten, beziehungsweise die Zahl noch weiter auszubauen, ist das Ziel von AG-Kandidaten Max Newman . Einsetzen möchte sich der Master-Student vor allem für mehr Flexibilität beim berufsbegleitenden Studieren. „Ich studiere selber berufsbegleitend und sehe hier noch sehr viel Ausbaupotential. Auch, was das hybride System bei Lehrveranstaltungen betrifft“, so Newman.

Carola Berger ist die aktuelle Vorsitzende der partei-unabhängigen FEST und geht als Spitzenkandidatin ins Rennen. Bei den letzten Wahlen holte sich die Fraktion sieben der neun Mandate für die Fachhochschulvertretung. Die FEST könne bereits auf viele erfolgreiche Projekte und bedeutende Fortschritte zurückblicken. Finanziellen Unterstützungen, Plagiatsprüfung, Förderung der psychischen Gesundheit und vielfältige Gestaltung des Campuslebens seien nur einige der Errungenschaften. „Als eng verbundenes Team, das sich über die gesamte FH vernetzt, setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein, die Anliegen der Studierenden zu vertreten und eine optimale Studienumgebung zu schaffen. Das geht bei uns ganz ohne parteipolitischen Hintergrund, die Bedürfnisse der Studierenden stehen bei uns an erster Stelle“, so Berger.

Auch die kleineren Unis wählen

An die Urne treten können die Studierenden auch an der New Design University (NDU) und der Bertha von Suttner Privatuniversität. An der NDU tritt nur eine Fraktion an, die politisch unabhängige ÖH NDU. Spitzenkandidatin ist Larissa Stohlmann. „Mir ist es wichtig, mich in der ÖH zu engagieren, da ich wirklich stark daran glaube, dass jede Person ein Recht auf ein gutes Studium, beziehungsweise eine gute Weiterbildung hat. Die ÖH setzt sich ja nicht nur für das Studierendenleben und -entertainment ein, sondern unterstützt auch bei vielen rechtlichen Angelegenheiten und vernetzt Studierende mit Konzernen sowie Stakeholdern, um das im Unterricht gelernte Wissen in der Praxis anzuwenden“, sagt die Management by Design-Studentin. Auf einige Erfolge der ÖH NDU ist sie besonders stolz: etwa einen Wickeltisch für Mütter an der Uni, gratis Kaffee für alle Studierenden und bessere WLAN-Verbindungen im ganzen Haus.

An der erst 2019 gegründeten Suttneruni gibt es noch keine formelle Hochschulvertretung. Hier findet die Wahl nur auf der Bundesebene und auf der Ebene der Studienvertretungen statt.

Die Wahlbeteiligung bei den ÖH-Wahlen ist traditionell niedrig: 12,2 Prozent waren es 2021 an der FH St. Pölten, 2019 noch knapp unter 20.

