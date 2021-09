Die Tafel ist geputzt, das Kreidefach nachgefüllt: Alles ist bereit für das neue Schuljahr. Das beginnt wieder im Präsenzunterricht. Darauf freuen sich die Direktorinnen und Direktoren der höhren Schulen St. Pöltens.

„Der Stundenplan steht bereits zu 90 Prozent. Wir sind bereit und freuen uns aufs neue Schuljahr mit Schülern auf den Schulbänken und nicht am Computer“, kann es BORGL-Direktorin Gabriele Schletz schon nicht mehr erwarten.

HTL-Direktor zuversichtlich, aber: nicht zu früh freuen

Den verschärften Corona-Maßnahmen in der Schule sieht sie positiv entgegen. Schließlich hätte man im Vorjahr bereits Erfahrungen gesammelt und die werden nun in das Sicherheitskonzept eingearbeitet. So sollen etwa die Coronatests bereits stattfinden, bevor die Schülerinnen und Schüler die Klassen betreten.

Ansonsten gibt es beim BORGL heuer neue Förderklassen. „Da Mathematik bis zur Matura als Horrorfach gilt, bieten wir hier zusätzlichen Unterricht an“, erklärt Schletz. Aufholen will das BORGL auch bei der Kommunikation, denn die sei im Distance Learning etwas zu kurz gekommen.

„Wir hoffen, dass es bei uns in der HTL ziemlich altmodisch und fad wird“, scherzt Direktor Martin Pfeffl. Er ist zuversichtlich, dass es ein relativ normales Schuljahr wird, da statistisch bereits 50 Prozent seiner Schüler geimpft sind.

Zu früh freuen will er sich hingegen nicht: „Schauen wir einmal, wie die ersten Wochen werden.“ Schauen will Pfeffel auch auf den Zeitpunkt für die 75-Jahr-Feier der St. Pöltner HTL. Geplant ist diese fürs Frühjahr 2022.

Ein Jubiläum feiert auch die Tourismusschule St. Pölten. Die TMS will ebenfalls im Frühjahr feiern. „Corona-Variablen wird es freilich einige geben, aber darauf sind wir - so gut es geht - eingestellt. Wichtig ist für uns, für unsere Schüler und Lehrer ein Umfeld zu generieren, in dem sie möglichst gut lernen und arbeiten können“, betont Direktor Michael Hörhan.

Maßnahmen sollen Sicherheit bringen

Auf ein sicheres Schuljahr vertraut Schulzentrum-Eybnerstraße-Direktorin Sabine Geissberger. Dabei setzt sie ihr Vertrauen in die Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen. „Dadurch konnten wir das letzte Schuljahr erfolgreich abschließen, das ist auch dieses Jahr unser Ziel.“ Einen Wechsel in der Direktion gibt es beim BASOP/BAfEP. Mit Schulbeginn übergibt Direktor Fitz Gonaus, nach 41 Jahren an der Schule, die Leitung an Rainer Kalteis.

Über Platzmangel klagt Gymnasiums-Direktorin Silvia Klimek im neuen Schuljahr. „Wir platzen aus allen Nähten“, so Klimek. Der Umbau hätte nur kurzzeitig Verbesserungen gebracht, nun müsse sie bereits wieder Schüler ablehnen. Bei den Corona-Maßnahmen sieht Klimek kein Problem. Durch die modernen Fenster und ein Belüftungssystem sollte auch für genug frische Luft gesorgt sein.

Neues gibt es heuer auch in der HAK. „Wir sind der einzige Standort in Niederösterreich, der ab dem Schuljahr 2022/23 de Rechts-Zweig ,Jus-HAK‘ anbieten wird“, ist Direktor Thomas Huber bereits ein Schuljahr davor aufgeregt.

Mit zwei Business-HAK-Klassen, einer Klasse der HAK-Europaklasse, der Industrial-Business-HAK, der HAKsportiv sowie der Handelsschule startet die höherbildende Schule in ein neues Semester. „Unsere Schülerzahl ist im Vergleich zum letzten Jahr etwas angestiegen“, freut sich der Direktor.

Außerdem unterstützen ab nächster Woche fünf neue Lehrkräfte das Lehrerteam. Im Fokus des Schuljahres steht auch die Evaluierung der Schulqualität. Businessplan-Wettbewerbe und verschiedene Projekte sollen gemeinsam mit den Schülern gestartet werden. Das Ziel der Schule ist, das Zentrum für Entrepreneurship-Education im Großraum St. Pölten zu werden.