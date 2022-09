Wilhelmsburger Buchladen schließt seine Pforten

Das Geschäft ist klein, hat aber seinen ganz besonderen Reiz. Die Rede ist von der Buchhandlung von Gabriele Reitbauer. Hier ist die Lust aufs Lesen zu Hause, der Ort lässt Wünsche, in andere, oft fremde Welten einzutauchen, in Wort und vielleicht auch in Bild wahr werden.

Reitbauer hatte bereits von 2002 bis 2013 einen Buchladen in der Oberen Hauptstraße 4, seit 2014 in dieser Straße mit Nummer 24, unterbrochen von den Lockdowns während der Corona-Krise.

Jetzt steht die Schließung mit Ende September schweren Herzens bevor, hatte sie sich doch mit Leib und Seele ihren Büchern, den Weihnachtskalendern, ihren Kunden und vielem mehr gewidmet.

„Der Grund dafür ist, dass die Einnahmen die anfallenden Fixkosten nicht mehr decken, wenn im Oktober die Heizperiode beginnt“, so die Buchhändlerin. „Bevor ich ins Minus rutsche, ziehe ich die Notbremse.“ Und Reitbauer fügt melancholisch hinzu: „Obwohl ich diese kleine Buchhandlung geliebt habe – aber von der Liebe allein kann ich auch nicht leben.“

Die Möglichkeit einer Buchbestellung bleibt, und zwar per Mail oder WhatsApp mit anschließender Bücherlieferung. Bis Ende September ist noch Abverkauf.

