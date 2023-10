„Voller Tank geht sich selten aus“

Beim Blick auf die sich schnell hochdrehenden Zahlen an der Tanksäule wird in letzter Zeit so manchem in Stadt und Bezirk bang. Es sind aber nicht nur jene, die pendeln oder private Wege mit dem Auto erledigen, die tief ins Börsel greifen müssen. Die aktuell hohen Treibstoffpreise betreffen viele Branchen und machen im Endeffekt so manches im Alltag teurer.

Den Tank vollfüllen ginge sich nur selten aus, stellt Ibish Iseni beim Tanken an einer Tankstelle in Ober-Grafendorf fest. Meistens tanke er nur ein paar Liter auf einmal. Beim Fahren selber achte er nicht auf eine spritsparende Fahrweise. „Aber ich fahre eigentlich nur mehr in die Arbeit und einkaufen“, erzählt der St. Pöltner. Er mache normalerweise mit Hilfe einer App die günstigste Tankstelle ausfindig.

Den Unmut der Autofahrer bekommen die Tankstellenbetreiber zu spüren, wie etwa bei Tankstopp in St. Pölten und Pyhra. „Teilweise ist es grenzwertig, was zu den Mitarbeitern gesagt wird. Sie werden mitunter als Verbrecher beschimpft“, so Geschäftsführer Franz Marchat. Das Personal sei dahingehend geschult, Ruhe zu bewahren und die zornigen Kunden zu Beschwerden bei der Bundesregierung zu animieren.

Marchat betont, dass sich der Barrel-Preis für Rohöl bei derzeit rund 90 Dollar bewegt. „Als wir vor knapp 20 Jahren unsere Tankstellen aufsperrten, war er ebenso hoch. Damals kostete der Liter Sprit 86 Cent. Aber wir haben mehr verdient als heute mit 1,70 Euro. Den einen Euro frisst der Staat.“ Aufgrund der aktuellen Situation fordert Marchat die Aussetzung der CO2-Bepreisung: „Wenn es in dieser Tonart weitergeht, sind wir bald bei zwei Euro.“

Kosten bei Unternehmen „explodieren“

Schwierig ist die Lage auch für regionale (Klein-)Unternehmen, die auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind: „Wir fahren in der Woche knapp 5.000 Kilometer für unsere Kunden – da wirkt sich jeder Cent mehr an der Zapfsäule natürlich aus“, berichtet etwa Jürgen Schörg von der centtex-Wäscherei. Teurer werde aber nicht nur das Benzin. Deshalb werde es immer schwieriger, den Preis zu halten. „Wobei mir natürlich klar ist, dass man nicht alles an die Kunden weitergeben kann. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt“, meint Schörg. Man müsse ganz genau kalkulieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

22 Benzin- und Diesel-Pkw, einen Bus, einen Lkw und einen Traktor hat Richard Mader bei der Fahrschule Sauer im Einsatz. Da seien die steigenden Energiekosten natürlich ein Problem, wie in allen Bereichen. „Die Gewinnspanne der Fahrschul-Unternehmen wird einfach immer kleiner. Denn die höheren Kosten können nicht mehr zur Gänze an die Kunden weitergegeben werden“, stellt Mader fest. Insbesondere in der Mehrphasen-Ausbildung versucht die Fahrschule, mit dem Konzept „Spritsparendes Fahren“ und Elektromobilität ein wenig gegenzusteuern. „Das hilft natürlich sowohl der Firma als auch allen, die den Führerschein machen“, weiß Mader.

„Kurz gesagt … dramatisch“ ist die Situation in der Transportbranche für den St. Pöltner Unternehmer Karl Martin Gruber. „Die Kosten explodieren regelrecht, auch und vor allem weil der Dieselpreis einfach viel zu hoch ist.“ Normalerweise müsste er unter einem Euro liegen. „Wir müssen das alles natürlich leider an unsere Kunden weitergeben. Was das bedeutet, sieht man momentan“, so Gruber. Für ihn gibt es aber durchaus Lösungsansätze, um die Situation zu entspannen. „Etwa wenn man die Lkw-Maut für Fahrzeuge aussetzen würde, die mit alternativen Treibstoffen unterwegs sind. Wir selbst haben derzeit schon zwei solcher Fahrzeuge im Einsatz.“ Vor allem mit Erdgas mache man gute Erfahrungen. „Zudem sind wir gerade dabei, einen Elektro-Lkw anzuschaffen.“

Selbst bei kleinem Tank klettert die Anzeige an der Zapfsäule derzeit schnell auf einen ansehnlichen Betrag. Foto: Max Steiner

Vor den Rettungsorganisationen macht der hohe Treibstoffpreis ebenso nicht halt: Allein das Rote Kreuz Niederösterreich benötigt rund 300.000 Liter Diesel pro Monat. Aber: „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehen bleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind“, erklärt Pressesprecherin Sonja Kellner. Elektrisch betriebene Fahrzeuge seien für den Rettungsdienst noch keine verfügbar. Bei den generellen Überlegungen müsse man etwa auch berücksichtigen, dass die Retterinnen und Retter bei einem möglichen Blackout im Einsatz bleiben müssen.

Weniger groß sind die Auswirkungen der hohen Spritpreise bei der Feuerwehr, weiß Bezirkskommandant Georg Schröder: „Aufgrund der wenigen Kilometer, die Feuerwehrautos im Normalfall zurücklegen, ist das eigentlich kein Problem.“