Bezirk St. Pölten: „Brache nutzen statt fruchtbare Böden“

Mit rund 3.000 Unterschriften brachte die Initiative Bodenschutz St. Pölten erst kürzlich die geplante Errichtung des Rewe-Lagers im Süden St. Pölten erneut in den Gemeinderat. Ein weiterer Beweis, dass Bodenversiegelung gerade in der Landeshauptstadt ein heiß diskutiertes Thema ist. Das Rewe-Lager soll auf 17 Hektar im Betriebsgebiet errichtet werden. Dass nun geprüft wird, ob eine Rückwidmung infrage kommt, sieht die Initiative als ersten Erfolg. „Ich setze mich nicht nur gegen die Bodenversiegelung in der Stadt ein, denn ganz Österreich versiegelt täglich rund zwölf Hektar Boden. Lebensraum für Tiere und Pflanzen, aber auch Naherholungsgebiet für die Menschen geht verloren“, sagt Sprecherin Romana Drexler. Hauptgrund sei der Ausbau von Gewerbegebieten und Verkehrsanlagen in unbebaute Bereiche. „Durch die Versiegelung und Verbauung der Böden kann Regenwasser nicht mehr in den Boden einsickern, was bei zunehmendem Starkregen zu flutartigen Überschwemmungen beiträgt“, ist Drexler überzeugt. Weil gleichzeitig auch kein Wasser mehr gespeichert werden könne, führe das in Kombination zu Wasserknappheit und Dürren.

Das sieht auch die Präsidentin der Bürgerplattform Pro St. Pölten Susanne Formanek so. „Die Abdeckung des Bodens mit Beton, Asphalt oder anderen Materialien, die den Boden verschließen, hat negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen“, so Formanek. Denn der versiegelte Boden könne keinen Staub und andere Schadstoffe mehr aus der Luft filtern. „Das führt zu einem Anstieg der Luftverschmutzung und einer Verschlechterung der Luftqualität“, meint Formanek. Gerade weil sich St. Pölten als Pionierstadt verpflichtet habe, das Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 zu beschleunigen, müsse etwas getan werden.

Projekte wie die Traisental-Schnellstraße (S 34) machen Bodenversiegelung auch für die Landwirtschaft zum Thema. „Wir verlieren laufend Ackerflächen, zusätzliche Verschärfung gibt es durch Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen, was einer Bodenversiegelung gleichkommt“, gibt der Obmann der Bezirksbauernkammer Anton Kaiblinger zu bedenken. Durch die geringer werdenden Ackerflächen sei Österreich bereits zum Importland geworden, was Getreide anbelangt: „Die Tendenz geht dahin, dass wir noch mehr importieren müssen.“ Auch das Wachstum von Städten wie St. Pölten sei ein Problem: „Landwirtschaftliche Flächen werden immer teurer. Geht eine Fläche für den Bauern verloren, muss er für Ersatzflächen horrende Kosten in Kauf nehmen.“

Drexler: „Auch Bevölkerung kann ihren Beitrag leisten.“

Um den Flächenverbrauch nicht weiter in die Höhe schnellen zu lassen, schlägt die Initiative Bodenschutz St. Pölten vor, „mehr auf Leerstands- und Brachflächenrevitalisierung zu setzen, anstatt fruchtbare Böden zu zerstören“. Es sei eine Bodenstrategie auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse nötig. „Nachhaltigkeit muss den Vorrang gegenüber wirtschaftlichen Interessen haben“, ist Drexler überzeugt. „Auch die Bevölkerung selbst kann mit kleinen Maßnahmen ihren Beitrag leisten“, sagt Drexler.

Dass in der Stadt mehr wasserdurchlässige Beläge anstelle von vollständiger Versiegelung verwendet werden, schlägt die Bürgerinitiative Pro St. Pölten vor. Auch die Nachverdichtung und die Schaffung von Grünflächen zur Erhöhung der Biodiversität sind Vorschläge. Wichtig sei es zu planen, denn: „Einmal versiegelt, bekommt man es schwer wieder weg. Selbst nach der Entfernung der Versiegelung kann der Boden noch immer Fremdstoffe enthalten, die seine Fruchtbarkeit beeinträchtigen“, erklärt Formanek.

Stadt setzt auf Verdichtung und „Grüne Adern“

Auch wenn es immer wieder Kritik gibt. Die Stadtplanung setzt sich mit dem Thema Bodenversiegelung auseinander. So wurden bei der Zusammenlegung der Bebauungspläne zu Beginn des Jahres auch Bestimmungen in die Verordnung aufgenommen, die den Grad der Bodenversiegelung begrenzen. Zur Oberflächenentwässerung sind etwa im Wohnbauland 10 Prozent des Bauplatzes unversiegelt und ohne unterirdische Bauwerke auszugestalten. Generell sind Freiflächen zu mehr als 50 Prozent zu begrünen. Die Stadt setzt auch Maßnahmen, um versiegelten Boden zu entsiegeln. Etwa beim „Green Loop“. „Die Neugestaltung der Promenade ist ein Paradebeispiel. Dort wird eines der größten Schwammstadtprojekte Österreichs in einer Altstadt entwickelt, wodurch ein zentraler Beitrag zur Reduktion innerstädtischer Hitzeinseln geleistet werden kann“, heißt es aus der Stadtplanung.

Zudem werde Verdichtung angestrebt. „Es spielt natürlich eine große Rolle, wo sich die Bevölkerung ansiedelt – im Bereich bestehender Infrastruktur oder in Randlage, wo vielleicht seitens der Stadt in Folge eine neue Straße errichtet werden muss“, gibt man bei der Stadtplanung zu denken. Grundstückseigentümer hätten die Möglichkeit, einen Beitrag zur Reduzierung der Bodenversiegelung bei der Gestaltung ihrer eigenen Parzellen zu leisten.

Die Stadt St. Pölten hat in ihrem Grün- und Freiraumkonzept sogenannte „Grüne Adern“ definiert, die sich durch das gesamte Stadtgebiet ziehen, um eine entsprechende Infrastruktur und Durchlüftung des urbanen Raumes sicherzustellen. „Zwei ganz zentrale Highlights sind sicherlich die Öffnung des Alumnatsgartens im Zentrum sowie der neue, große Sturm-19-Park im Norden St. Pöltens“, ist man bei der Stadtplanung überzeugt.