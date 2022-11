Erster Ehrentitel an der St. Pöltner NDU

„Dies ist eine außerordentliche Veranstaltung“, beschrieb NDU-Rektor Herbert Grüner die Verleihung der ersten Ehrenprofessur der New Design University. Die Ehre wurde Lilli Hollein zuteil, sie ist Generaldirektorin des Museums für angewandte Kunst (MAK), Designexpertin und Mitbegründerin der Vienna Design Week.

„Sie erfüllt aufgrund ihrer Ausbildung in der Gestaltungsdisziplin und ihrer vielfältigen internationalen Tätigkeiten als Kuratorin, Kulturmanagerin und Designexpertin alle Voraussetzungen für eine Honorarprofessur an unserer Universität,“ so Rektor Grüner.

Hollein erhielt die Auszeichnung für den Bereich der kuratorischen Praxis im Design. „Es ist eine ganz besondere Ehre, die erste Empfängerin dieser Auszeichnung in der Geschichte der Universität zu sein“, so die MAK-Generaldirektorin. Sie habe einen „unschätzbaren Beitrag geleistet, die NDU auf die Landkarte der universitären Designausbildung in Österreich zu setzen“, sagte Neil Harkess, Dekan der Fakultät Gestaltung.

