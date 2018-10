Johanna Morgenstern war Schneiderin. Mit ihrer Mutter lebte sie in der Kremser Gasse – bis der Familie von einem Tag auf den anderen ein mit „Heil Hitler“ unterzeichnetes Schreiben ankündigte, dass sie das Haus sofort veräußern müssten. Die St. Pöltnerin musste 1940 nach Wien übersiedeln, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und anschließend nach Treblinka überstellt. Im größten Vernichtungslager des NS-Regimes wurde Johanna Morgenstern ermordet.

Ein ähnliches Schicksal ereilte 575 weitere Angehörige der damaligen jüdischen Kultusgemeinde. Sie alle wurden Opfer der Nationalsozialisten. „Das Motiv war pure Mordlust: Die Opfer wurden massenhaft vernichtet. Dieses grausame Schicksal meiner Großmutter hat mich so tief erschüttert, dass ich es bis heute nicht ganz überwunden habe“, sagt Hans Morgenstern, der letzte heute noch in St. Pölten lebende Jude.

Damit sie nicht vergessen werden, erhalten nun alle jüdischen Nazi-Opfer St. Pöltens Orte des Gedenkens. Die ersten zwölf Steine der Erinnerung – in den Boden gesetzte Messing-Platten mit den Daten der ehemaligen St. Pöltner – erinnern an 28 Ermordete. „Sie bekommen dadurch endlich eine Art Grabstein“, so Hans Morgenstern.

Ausgewählt für die ersten Gedenkzeichen wurden Menschen, die noch Angehörige in der Nähe haben. „Außerdem wollten wir die ersten Steine an möglichst zentralen Adressen setzen“, erklärt Martha Keil vom Institut für Jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST), das die Erinnerungszeichen initiierte.

„Diese Menschen gehören zur Stadt“

Denn die Steine sollen Aufmerksamkeit erregen. „Die Stadt soll sehen, dass diese Menschen zu ihr gehören und einmal ihre Bürger waren“, erklärt Keil. Bürgermeister Matthias Stadler ist es ein Anliegen, damit die Tragik der Ereignisse aufzuzeigen: „Das oftmalige Schweigen soll gebrochen werden.“ Dass die

St. Pöltner die Steine und die Geschichten der Menschen dahinter als einen Teil ihrer Stadt wahrnehmen, hofft Keil: „Es wäre schön, wenn sie sich um die Gedenkzeichen kümmern und sie ab und zu säubern.“

An den Steinen der Erinnerung wird es am Donnerstag eine Gedenkfeier in kleinem Kreis geben. Im Jahresrythmus werden dann weitere Steine folgen. „Wir werden weitermachen, bis wir das Gefühl haben, dass alle, denen ein Stein zusteht, auch einen haben“, ist Keil entschlossen. Geplant seien Gedenkzeichen an allen rund 60 St. Pöltner Wohnadressen jüdischer NS-Opfer und weitere im Einzugsgebiet der früheren Kultusgemeinde. Ob das Projekt ausgeweitet und etwa auch Euthanasie-Opfern ein Zeichen des Erinnerns gesetzt werden soll, könne man diskutieren.