575 namentlich bekannte Kinder, Frauen und Männer der jüdischen Gemeinde St. Pölten wurden im Holocaust ermordet. 73 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg soll ihnen ein Zeichen der Erinnerung gesetzt werden. Im Oktober werden in der Stadt die ersten 28 Gedenksteine zu sehen sein. D

iese wird das Institut für Jüdische Geschichte (Injoest) zusammen mit der Stadt und im Beisein von Angehörigen, die dafür sogar aus der Schweiz, Großbritannien oder Argentinien anreisen, vor der letzten Wohnadresse der Juden anbringen. Eingraviert sein werden der Name, das Geburtsdatum, das Datum der Deportation und – sofern eruierbar – der Todestag der Opfer der Nationalsozialisten. Anschließend sollen jährlich weitere Steine gesetzt werden. Das Ziel ist es, Steine an 60 Adressen in St. Pölten und im Einzugsgebiet der früheren Kultusgemeinde anzubringen, so die Pläne des Injoest.

Herzenswunsch geht in Erfüllung

Für Hans Morgenstern, den letzten Überlebenden der jüdischen Gemeinde St. Pöltens, erfüllt sich damit ein Herzenswunsch: „Das wird wunderbar.“ Auch seinen Eltern und Großmüttern wird ein Andenken gesetzt. „Das ist mir wichtig, damit niemand in Vergessenheit gerät. Durch die Steine bekommt man einen persönlichen Zugang. Sie sind mehr wert, als Berichte, dass zehntausende Juden umgekommen sind“, ist er überzeugt.

Den Opfern einen Namen zu geben, ist auch der Stadt wichtig: „Die Steine rufen ins Gedächtnis, was passiert ist. Es soll die Tragik der Ereignisse aufgezeigt und das Schweigen gebrochen werden“, so Thomas Lösch von der Kulturabteilung.