Comeback für Ball der Technik

Irish-Pub-Style, die Milleniumdancers und zahlreiche Bars, die Drinks und Cocktails anbieten. Der Ball der HTL St. Pölten – der größte Schülerball Niederösterreichs – kehrt unter dem Motto „Die Legende lebt!“ mit einem vielfältigen Event-Konzept aus der zweijährigen Pause zurück. Am Samstag, 28. Jänner, wird die Tanzstimmung im VAZ auf mehr als 6.000 Quadratmetern angeheizt und hält so einige Höhepunkte für die Ballgäste bereit. Die Beats in der Disco oder die Klänge der Partyband „Die Schickeria“ werden auf den Tanzflächen musikalisch einheizen. Eine Tanzeinlage der Milleniumdancers mit einer Mischung aus Tanz und Akrobatik wird für weitere Unterhaltung des Publikums sorgen. Zudem kann in einem Irish Pub bei „Paddy & the Pints“ oder in der Vinothek entspannt werden. Trotz der vielen Neuheiten erinnert doch so manches an das Feiern von damals, denn die Preise bleiben auf dem Niveau von 2020 und ein kostenloses Shuttle-Bus-Service bringt die Gäste vom Bahnhof ins VAZ. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Karten gibt es noch im VAZ St. Pölten oder online unter www.htlstp.ac.at .

