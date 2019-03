Carsharing wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter. Mittlerweile gibt es viele Unternehmen, die Autos für Einzelfahrten vermieten. Das Konzept ist einfach: Man installiert eine App, geht zum Mietauto und bucht es. Danach fährt man zum gewünschten Ziel und lässt das Fahrzeug dort einfach stehen. Daraus ergibt sich aber ein Problem: Fahrzeuge, die an abgelegenen Orten geparkt werden, werden auch weniger oft gemietet, weil sie für die Kunden schwer zugänglich sind. Um das zu verhindern, fanden vier angehende HTL-Maturanten eine Lösung.

Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit entwickelten Matej Bradaric, Maximilian Suchy und Oliver Hovorka eine App, die das Umparken von Autos an sogenannte Hotspots erleichtern soll. Das wiederum soll eine Gewinnsteigerung beim Carsharing-Unternehmen bewirken.

Die App wird auf den Smartphones der Mitarbeiter installiert. In einem weiteren Modul wird eine Webseite erstellt, mit deren Hilfe berechtigte Personen auf einer Karte die Positionen aller Fahrzeuge und Mitarbeiter beobachten können. Alle Positionsdaten werden periodisch an den Server gesendet, um diese Visualisierung in Echtzeit zu ermöglichen.

„So entsteht eine effektive Lösung für das Anmieten und Parken von Autos im 21. Jahrhundert“, freuen sich Matej Bradaric, Maximilian Suchy und Oliver Hovorka.