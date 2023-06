Young Engineering Contest: Dritter Platz für motorisiertes Einrad

E-Bikes mit zwei Rädern sind wohl den meisten Menschen ein Begriff. Doch drei Schüler der Klasse 5A, Abteilung Maschinenbau an der HTL St. Pölten, Simon Fuchsbauer, Christopher Schmall, Christian Mühlbacher, entwarfen ein motorisiertes Einrad. Nicht nur ein pfiffiges Fahrzeug sollte dieses sein, sondern auch ein Gerät, das die Balancierfähigkeit der Fahrerin bzw. des Fahrers testen kann. Im Rahmen des Projekts wurden mehrere Konzepte für das elektrisch angetriebene Einrad entwickelt. Schnell hat sich gezeigt, dass das mechanische Design und die Konstruktion einen großen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs haben.

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit entstand das Projekt. Insgesamt wurde an dem Projekt von der Idee bis zum fahrbereiten Fahrzeug etwa ein Jahr gearbeitet, wobei die Schüler rund 700 Arbeitsstunden investierten. Die Firmen Schrack und MPH unterstützten den Bau als Sponsoren. „Aus einer Idee wurde ein Projekt – Konzepte, pro and cons, Herausforderungen, wie Aluminiumschweißen, wurden gemeistert, und das macht mich stolz“, berichtet Christopher Schmall.

Preis als Belohnung für's Tüfteln

Insgesamt wurde an dem Projekt von der Idee bis zum fahrbereiten Fahrzeug etwa ein Jahr gearbeitet, wobei die Schüler rund 700 Arbeitsstunden investierten. Das Einrad wird elektrisch mit einem Außenläufermotor, vergleichbar mit dem Hinterradantrieb eines E-Bikes, angetrieben. Bei der aktuellen Version muss die Balance die Fahrerin bzw. der Fahrer selbst halten, eben wie bei einem Einrad. Im Endausbau soll ein verbessertes Fahrgefühl durch die Gewichtsverlagerung der Fahrerin bzw. des Fahrers entstehen, ähnlich wie bei einem Segway. „Ich bin mit dem Ergebnis unserer Arbeit sehr zufrieden. Im Laufe des Projekts konnte ich sehr viel über Konstruktion, Berechnung und Projektmanagement lernen und umsetzen“, freut sich Simon Fuchsbauer.

Preisverleihung in der WIFI Salzburg: Wolfgang Ableitner (Jury), Josef Lackner (Magna), Simon Fuchsbauer, Christopher Schmall, Christian Mühlbacher (Preisträger), Martin Tiefenbacher (Betreuer) (v. l.). Foto: HTL St. Pölten

Den Impuls zur Teilnehme am Austrian Young Engineering Contest gab schließlich das Betreuerteam. Der österreichweite Wettbewerb lädt alle HTL-Maschinenbau-Schülerinnen und Schüler einmal jährlich ein, sich mit ihren Projekten dem Wettbewerb zu stellen. Bei dem Wettbewerb war das St. Pöltner Team erfolgreich: „Der Gewinn des 3. Platzes in der Kategorie „MAGNA Zero Emissions Challenge“ zeigt vom Können und dem hohen Engagement der Schüler“, ist der Betreuungslehrer Martin Tiefenbacher überzeugt. Zur Preisverleihung durfte das Team nach Salzburg reisen.

„Die Umsetzung von Ideen, sprich das Bauen des Fahrzeugs und das direkte Lösen von auftretenden Problemen, war eine echte Freude. Zusätzlich noch einen Preis zu gewinnen, ist einfach großartig.“ Christian Mühlbacher