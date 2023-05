St. Pöltner Tourismusschule in Irland: Sprache, Kultur und Guinness

Reif für die „Grüne Insel“ waren die Schülerinnen und Schüler allemal: Denn heuer fand die erste Sprachreise der vierten Klassen der Höheren Tourismusschule (HTS) St. Pölten nach mehrjähriger, Corona-bedingter Pause statt.

In Gastfamilien durften die Jugendlichen den irischen Alltag hautnah erleben, in der Sprachschule ihr Englisch mit Native Speakers perfektionieren und in einem spannenden Freizeitprogramm die Stadt Dublin mit ihren Sehenswürdigkeiten, die wunderbare Landschaft und auch kleine Dörfer entdecken.

Auch die Fachbildung der Tourismusschülerinnen und -schüler kam nicht zu kurz: So besichtigten sie etwa das „Irish Whiskey Museum“ und nahmen an einer Führung durch das das „Guiness Storehouse“ sowie durch das 5-Sterne Hotel „Conrad“ in Dublin teil.

„Nicht nur lustige gemeinsame Abende, zum Beispiel beim Irish Dancing, haben diese Woche zu einer wundervollen Erfahrung und sicher unvergesslichen Zeit für alle gemacht. Die Burschen und Mädchen haben in dieser Woche viel gesehen, erlebt und gelernt“, freuten sich die Lehrerinnen Martina Peham und Doris Trajer über eine gelungene Sprachreise.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.