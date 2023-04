St. Pöltner Unternehmerin im Erdbebengebiet: „Hilfen reichen nicht“

Bei Einsätzen mit „Ärzte ohne Grenzen“ sammelte Kader Karlidag bereits viel Erfahrung in der humanitären Hilfe. Jetzt gründete die St. Pöltner Unternehmerin, sie führt den Beauty-Salon Snow White in St. Pölten, den Verein AMEL (Assistenz für Menschen in Entwicklungsländern) und war mit ihm im Erdbebengebiet in der Türkei und an der Grenze zu Syrien unterwegs, um zu helfen.

„In meinem Umfeld sind viele Menschen mit großen Herzen, denen wollte ich einen Zugang zur humanitären Hilfe verschaffen“, sagt Karlidag über die Vereinsgründung. Während ihrer medizinischen Einsätze als Pharmazeutin habe sie noch weitere essenzielle Bedürfnisse von Menschen erkannt. „Hinter dem Verein steckt jahrelange Erfahrung im international humanitären Kontext, sehr viel harte Arbeit unter den schwierigsten Bedingungen und eine ganz große Leidenschaft“, betont Karlidag. Eine Woche waren die Gründerin und ihr Team in der Türkei unterwegs. „Vor allem in abgelegenen Dörfern waren wir aktiv, die nicht immer priorisiert wurden“, sagt Karlidag. Dabei unterstützten sie Gouverneursämter vor Ort. Dort gab es Listen mit besonders bedürftigen Familien und schwer betroffenen Dörfern. Bei der Spendenverteilung waren auch die Bürgermeister dabei.

Nahrungspakete und Sachspenden für Erdbebenopfer

670 Nahrungspakete, ausreichend für eine Familie für ein Monat, und hunderte Sachspenden wurden verteilt. In einem Zeltlager in Malatya übernahm der Verein das Essen für das gesamte Zeltlager für einen Tag. „Wir haben persönlich das warme Essen an 1.200 Personen ausgegeben“, erzählt Karlidag.

Besonders betroffen vom Erdbeben mit dem größten Ausmaß an Zerstörung war die Provinz Hatay. Es gebe eine sehr große Auswanderungswelle aus dem Gebiet. „Die zurückgebliebene Bevölkerung ist sehr schwer traumatisiert. Die Nachbeben verstärken den Effekt nochmals“, weiß die Pharmazeutin. Der Großteil der zurückgebliebenen Bevölkerung lebe in Zelten und Containern. Große staatliche und internationale Hilfe sei vorhanden. „Das Ausmaß ist aber so groß, dass die Hilfen nicht ausreichen“, erklärt Karlidag.

Unterstützung durch Benefizveranstaltungen

Zwei Benefizessen haben bereits stattgefunden. Eines in Wr. Neustadt und eines in der Vorwoche im Café May in St. Pölten, bei dem auch der türkische Botschafter als Gast dabei war. „Bei allen Veranstaltungen wurde das Essen von den Restaurants spendiert und es gab noch zusätzlich Sammelspenden“, freut sich Karlidag. Weitere Benefizveranstaltungen sind in Planung. Der Verein, auf Instagram unter verein_amel aktiv, ist dabei offen für Vorschläge.

Weitere Einsätze in der Türkei und in Ostafrika geplant

Ein weiterer Besuch im Erdbebengebiet in der Türkei bis zur syrischen Grenze ist in Kürze geplant. Sachspenden für Grundbedürfnisse und Lebensmittelspenden stehen dabei im Vordergrund. Außerdem ist ein Brunnenbauprojekt in Ostafrika im Laufen.

Und noch weitere Projekte will der Verein in Ostafrika umsetzen: eine Unterkunft für Waisenkinder, Unterstützung von Bildungseinrichtungen etwa durch den Bau von Klassenzimmern, Stipendien an begabte Schüler und Studierende, Lebensmittelspenden an Witwen und Waisen, finanzielle Unterstützung von Waisenkindern, um einen Beruf zu erlernen, Spenden von Heilmittelbehelfen (Rollstuhl) und weitere.

