Seit der Übersiedelung der Hundeschule vom ehemaligen Union-Sportplatz an die Traisen gibt es vermehrt Probleme mit Hunden und deren Haltern. Der gesamte Revierteil des Burgerfeldes wird oftmals als Hunde-Auslaufzone gesehen. Die Jägerschaft regte nun einen „Hundegipfel“ am Gemeindeamt an.

„Jeder Hund hat ein Recht auf Bewegung. Auf den Wegen in einem Jagdrevier jedoch nur im Rahmen gesetzlicher Regelungen“, stellt Jagdgilden-Obmann Herbert Schmoll fest. Er fordert die anderen Teilnehmer dazu auf, sich vermehrt am Wildschutz zu beteiligen.

Doch nicht nur der Jäger hat schon so manch unliebsame Erfahrung mit unwissenden Hundehaltern gemacht. Auch Thomas Prinz, Obmann der Hundeschule, kritisiert, dass viele Hudehalter nicht wissen, was ihr vierbeiniger Liebling frei laufend in Feld und Flur anrichten kann. „Ein ausgebildeter Hundeführer lässt seinen Hund nicht frei im Feld laufen“, betont Prinz.

Mit Tafeln und Gespräch zur besseren Aufklärung

Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann versprach, sich nun dieses Themas anzunehmen. Mit Hinweistafeln vor den Revieren soll noch einmal auf die Gefahren und Konsequenzen hingewiesen werden. Obendrein will sie die Wilhelmsburger Hundebesitzer besser aufklären. „Wir werden das in den nächsten zwei Monaten beobachten“, sagt Hippmann. Sollten die Maßnahmen nicht greifen, müsse nach Hundehaltergesetz § 9a eine Hundesicherungszone verordnet werden. „Wir bemühen uns jedoch um eine eigene Hundeauslaufzone. Es ist jedoch nicht leicht, einen passenden Ort dafür zu finden“, so Hippmann.

Fehlenden Hausverstand bei Hundebesitzern ortet auch Bürgermeister Rudolf Ameisbichler, selbst stolzer Besitzer eines Vierbeiners. Das fange schon bei den Hundesackerln an, die seiner Meinung nach, in Wilhelmsburg viel zu selten benutzt werden. „Überall liegen die Hundstrümmerl“, ist er erbost. Dem „Hundegipfel“ steht er positiv gegenüber. Die Richtlinien seien ausdrücklich einzuhalten, denn frei laufende Hunde würden sowohl Mensch als auch Tier einer Gefahr aussetzen.