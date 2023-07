Unvorhergesehener Badeschluss: Pyhras Naturbad muss neu befüllt werden

Bei den derzeit heißen Temperaturen strömen normalerweise hunderte Badegäste pro Tag in die Naturbadeanlage der Marktgemeinde. Aufgrund von Problemen mit der Wasserqualität bleiben die Tore jedoch für einige Tage geschlossen. „Unser Bad soll Trinkwasserqualität haben und optimalen Badespaß bereithalten. Wenn dies nicht der Fall ist, gehen wir keine Kompromisse ein“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach. Bei routinemäßigen Untersuchungen des Wassers durch ein Labor seien zwei Werte zu hoch gewesen. „Daraufhin hat das Institut einen Wassertausch empfohlen, den wir sofort in die Wege geleitet haben und nun durchführen“, so der Bürgermeister.

Das Becken wird derzeit ausgelassen. Anschließend wird es komplett gereinigt und wieder frisch eingelassen. „Das kann noch einige Tage dauern, aber Mitte Juli werden die Tore wieder wie gewohnt offenstehen“, versichert Bürgermeister Günter Schaubach.

Seit der Eröffnung vor zwei Jahren gab es bisher keine Probleme mit der Wasserqualität. Die Verunreinigungen könnten unter anderem durch Wildenten in das Wasser gelangt sein, so Schaubach. Genau Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Auch für Gerüchte, dass das Baden im Wasser bei mehreren Badegästen zu Durchfall oder Erbrechen geführt habe, gibt es keine Bestätigungen.

Dem Problem der Verunreinigung will die Gemeinde zukünftig mit mehr Frischwasserzufuhr entgegenwirken. Eine Begrenzung der Badegäste im Wasser wird derzeit nicht angedacht.