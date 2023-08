Idee neu aufgegriffen: „Kinder in St. Pölten mehr mit einbeziehen“

Neu ist die Idee eines Kindergemeinderates für St. Pölten nicht, aber durch den Beteiligungsprozess beim KinderKunstLabor kam sie wieder zurück in die Köpfe. Die VP-Klubmann Florian Krumböck und Gemeinderätin Romy Windl sind sich einig: „Wir glauben daran, dass Kinder prinzipiell in der Landeshauptstadt mehr mitreden und wir sie mehr ins Stadtleben einbinden sollten. Aus diesem Grund wollen wir in den kommenden Jahren einen Kindergemeinderat etablieren und das KinderKunstLabor kann dann gleich das Kinder-Rathaus der Landeshauptstadt werden.“

So sollen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren ermutigt werden, sich einzubringen. „Wir wollen mit dem Kindergemeinderat sowohl eine Art Demokratiewerkstatt als auch ein Ideenlabor aufbauen. Die Kinder sollen lernen, was es heißt in einer Gemeinschaft Pläne zu schmieden, Ideen weiterzuentwickeln und auch Entscheidungen zu treffen. Sie sollen aber auch die Augen und Ohren des Gemeinderats bei den Kleinsten sein und damit unser Korrektiv“, sagt Krumböck.

FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger unterstellt der ÖVP indes Angst um den politischen Nachwuchs, weil sie Kinder mobilisieren möchte. „Unsere Kinder sollen eine möglichst unbeschwerte Kindheit erleben, jedes Kind soll sich in seinem Tempo in unserer Gesellschaft verwurzeln und das ohne politischen Druck und ohne politischer Verantwortung, egal in welcher Form“, sagt Otzelberger.

Sowohl SPÖ als auch Grüne stehen dem Vorschlag positiv gegenüber. Allerdings sagt Bürgermeister Matthias Stadler: „Unter Willi Gruber es so etwas schon, aber das Format konnte sich nicht durchsetzen, weil es sehr an Einzelpersonen hängt bzw. die Umsetzung von Ideen eine Zeit braucht in der die Kinder diesem Alter schon wieder entwachsen und somit die Kontinuität nicht gegeben ist.“ Deshalb brauche es andere Konzepte. Stadler könnte sich aber vorstellen, dass im Zuge des KinderKunstLabors so etwas entstehen könne. „Kinder werden in St. Pölten immer mitgedacht und ihre Ideen auch abgefragt, wie etwa beim Sturm 19 Park, wo mit Ideenfressern die Ideen der Kinder aus der Otto Glöckel Volksschule gesammelt wurden“, erklärt der Bürgermeister.

Gemeinderat Paul Purgina (Grüne) betont, dass es wichtig wäre, dass die von den teilnehmenden Kindern entwickelten Ideen und Projekte dann auch umgesetzt werden. Ein Vorschlag wäre es innerstädtische Freiräume und ein Budget zur Verfügung zu stellen, mit dem die Kinder die Flächen nach ihren eigenen Vorstellungen im Kindergemeinderat gestalten können. Danach wird der Magistrat mit der Durchführung beauftragt und die Kinder in den Umsetzungsprozess - natürlich mit entsprechender pädagogischer Begleitung - eingebunden. „Dadurch soll nicht nur eine Vorstellung davon entstehen, wie demokratische politische Prozesse zustande kommen, sondern auch welchen Einfluss diese auf unseren Lebensraum nehmen“, sagt Purgina. Die Grünen stellen sich den Kindergemeinderat als "Wanderinstitution" vor, welche jedes Schuljahr an einer anderen Schule Station macht, wobei es jedes Jahr und für jede Schule eine neue "leere Fläche" für die Kinder zu gestalten gibt. „So kann eine möglichst breite Inklusion verschiedenster Bevölkerungsgruppen und Ortsteile erreicht werden“, betont Purgina.

