St. Pöltner Projekte beim riz up Genius: regional und genial

Daniel Gruber von 1:1 planbar mit dem Siegerscheck, den Sponsorvertreter Kurt Hackl von der WKNÖ (l.) mit Riz-Geschäftsführerin Petra Patzelt und Landesrat Jochen Danninger (v. r.) überreichte, 2. Platz ex aequo: HydroSolid mit Lukas Renz, Michael Renz, Clemens Regehr und Merkur Smajlajnutzt Raumfahrttechnologie, um mehr Wasserstoff in deutlich geringerem Volumen zu speichern. Die patentierte Nanotechnologie hat zusätzlich noch umweltfreundliche Aspekte in Entwicklung und Produktion. 2. Platz ex aequo: Das Unternehmen APOCRAT mit Alexander Jürgens, Armin Huremagic, Laura Kaltenbrunner entwickelte die erste Consent Management Lösung für Smart Home Geräte. Mit dieser Software-asa-Service (SaaS) Lösung können Smart Home AnbieterInnen auf rechtlich konforme Art die Einwilligung zur Datenverarbeitung über ihre App einholen, den Consent dokumentieren und automatisch generierte, länderspezifische Berichte auf der Plattform darlegen. 3. Platz: Das klimafit-Team mit Oliver Schwinn, Claude Leeb, Doris Pusch, Julia Sachs, Dietrich Waldmann und Maren Zimmermann hat ein Ziel: Die lebenswerte Welt für die kommenden Generationen zu erhalten. Das Projekt ist einzigartig, da der Kalender Fakten und Lösungen zur Umsetzung in einer bestimmten Zeit und Gemeinschaft verknüpft.

