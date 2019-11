Die Plattform Barrierefreiheit St. Pölten ist eine Initiative des Büros für Diversität der Stadt St. Pölten und setzt sich für Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Prozessen, ein. Um auf die Lebenssituation von behinderten Menschen aufmerksam zu machen und gleichzeitig deren Teilhaberechte und Gleichstellung zu fördern, hat die UN Generalversammlung den 3. Dezember im Jahr 1992 zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung erklärt. Seitdem finden zu diesem Datum weltweit Aktionen und Veranstaltungen statt, die die Situation von Menschen mit Behinderung ins Blickfeld rücken.

Der Dokumentarfilm „unerhÖrt/ speak UP“ behandelt das Thema Schwerhörigkeit: „Die Gesellschaft teilt ein in Hörende und Gehörlose – Schwerhörige sind da immer irgendwo dazwischen“, so die Einleitung zum Film über den Alltag schwerhöriger Menschen in Österreich und den Umgang der guthörenden Lebensumgebung mit der Situation, denn: „Auf den ersten Blick ist diese Beeinträchtigung unsichtbar.“