Café May eröffnet dritten Standort in der Linzer Straße in St. Pölten

Bald ist es so weit, dann füllt sich das ehemalige Restaurant Deniz in der Linzer Straße wieder mit Leben. Der ehemalige Besitzer ist persönlich an die Betreiber des Café May herangetreten und hat sie gefragt, ob sie nicht das Lokal bespielen wollen. Mit Oktober eröffnet damit der dritte Standort für das Ehepaar Cetiner. Den ersten machten sie 2019 am Mühlweg auf, ein zweiter kam im Süden dazu.

Der ist bekannt für sein türkisches Frühstück, auch in der Linzer Straße wird eine Besonderheit dazukommen: Lieferservice. Zunächst versuchen sie es mit Foodora, sonst würden sie sich auch selbst um die Lieferung kümmern. Denn sowohl private Kundschaft als auch Firmen hätten immer wieder gefragt, ob sie sich nicht das Essen des Cafés May bestellen könnten. Drei neue Mitarbeitende werden sie am neuen Standort unterstützen. Damit arbeiten rund 20 Personen in den drei Lokalen.

Das Lokal wird lange Öffnungszeiten haben und auch acht bis zehn Tische zum Sitzen anbieten. Am beliebtesten sind die selbst gemachte Fleischsuppe, Waffeln, aber auch Schnitzel mit Reis und Knoblauchcremesauce.