Kohlendioxid-Warngerät der Rettung schlug in Spratzern an

Werbung

Mitten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rückte die FF Spratzern zu einem Brandverdacht in die Anton-Streyczek-Gasse aus. Eine Frau war in der Nacht mit sehr starken Kopfschmerzen in ihrer Wohnung im Kellergeschoß aufgewacht und die Familie alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Rettung ins Haus ging, schlug deren mitgeführtes CO 2 -Warngerät an. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden vier Personen ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Unter Atemschutz mit Wärmebildkamera und Gasmessgerät durchsuchten die Mitglieder FF Spratzern das komplette Haus. "Tatsächlich wurde im WC im Kellergeschoß eine erhöhte CO 2 und Ammoniak-Konzentration gemessen. Die Wohnung wurde mit einem Druckbelüfter entlüftet und vorsorglich bis zum Eintreffen von Rauchfangkehrer und Installateur gesperrt, da die Ursache nicht ermittelt werden konnte", heißt es von der Feuerwehr.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.