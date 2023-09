Museumsteam rettete hunderte Tiere bei Bachabkehr in St. Pölten

„Unsere Tierpfleger sind durch und durch für die Tiere im Einsatz“, lobt Ronald Lintner, Leiter des Hauses für Natur im Museum NÖ. Spontan halfen sie nach der Absperrung des Mühlbaches für die Bachabkehr dabei, hunderte Fische zu retten.

Derzeit findet die Bachabkehr im linken Mühlbach statt. Im Zuge derer werden diverse Arbeiten durchgeführt. Um die Fische aus dem Mühlbach bei sinkendem Wasserstand zu retten, werden sie elektrisch abgefischt. „Das Kleine geht da aber nicht mit“, sagt Tierpflegerin Marlene Zechel, deren Partner Mathias Ameisbichler das Kraftwerk in der Handel-Mazzetti-Straße betreibt. Biber und Co. würden ihm zwar immer wieder Kopfzerbrechen bereiten, weil Biberschäden Ufersanierungen nötig machen, mit einer Tierpflegerin an der Seite hat er sich aber dennoch ein Herz für Tiere bewahrt. „Er hat mich spontan angerufen, dass es vom Wasserstand her möglich ist, die kleinen Tiere zu erwischen“, erinnert sich Zechel. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus für Natur im Museum NÖ Albert Gruber, Claudia Brückler und Andreas Geringer rückte Zechel zur Fischrettungsaktion aus.

Nach der Freigabe durch den Fischaufseher rückte Ameisbichler mit dem Wohnmobil an, weil dieses über Strom verfügt. Drinnen waren Tonnen mit frischem Wasser aus der Traisen, das mittels Pumpen mit Sauerstoff versorgt wurde. Mit Keschern ging das Museumsteam durch den Mühlbach-Abschnitt vom Kraftwerk bis zum VAZ und sammelte hunderte Fische und anderes Getier ein. „Mein Partner hat die Kübel mit den Fischen übernommen und in die Tonnen gesetzt. Wenn sie voll waren, haben wir sie in die Traisen entlassen“, berichtet Zechel.

Auf diese Weise konnten noch hunderte Fische, darunter Bachschmerlen, Elritzen, Bachforellen, Koppen, Gründlinge und Äschen sowie einige Bachflohkrebse gerettet werden. Besonders hervorzuheben sei die „außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen dem Fischereiausübungsberechtigten, den Kleinwasserkraftwerksbetreibern, den Behörden im Raum St. Pölten und dem Team aus dem Museum NÖ Haus für Natur“, heißt es aus dem Museum.

Übrigens: Das Haus für Natur hat sich auf heimische Fische, Reptilien und Amphibien spezialisiert. Hier kann man einige der erwähnten Fischarten aus nächster Nähe beobachten.