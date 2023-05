Nach Explosion stand Erdgeschoß in St. Pölten in Flammen: Nachbar half .

In einem Wohnhaus in St. Pölten brach am 1. Mai in den Abendstunden ein Brand nach einer Explosion aus. Der Nachbar rückte mit einer Haushaltsleiter an und brachte so zwei Personen in Sicherheit. Sie wurden zur Kontrolle ins Universitätsklinikum gebracht. Zwei Hunde starben.