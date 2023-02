Sturm zog über St. Pölten: 23 Alarmierungen bei Feuerwehren

Ein starker Sturm zog in den letzten Stunden über die Stadt und noch immer kommt es zu heftigen Böen. Insgesamt 23 Alarmierungen gingen bei den Feuerwehren ein. In Wagram wurde eine Solaranlage vom Dach geweht. Die Pottenbrunner Feuerwehr musste einen Baum von der Straße räumen. In der Schneckgasse wurde ein Bauzaun umgedrückt. Laut Feuerwehr wurden zahlreiche Plakatwände, Gartenzäune und Bäume umgedrückt.

"Jetzt wird es langsam ruhiger", sagt Abschnittskommandant Franz Klampfl und ist froh, dass ihm bisher kein Personenschaden bekannt ist. Der Sachschaden ist aber hoch.

