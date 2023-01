Markovics: „Film ist ein Identitäts- und Kulturgut“

Die Produktion des Films hat insgesamt 15 Jahre gedauert. Wie ist das, an so einem langen Projekt mitzuwirken?

Simon Morzé: Ich bin 2018 dazugekommen, dann gab es Verschiebungen und Corona und das Warten auf die Fuchswelpen. Ein paar Monate vor Dreh wollte ich dann schon unbedingt starten.

Karl Markovics: In meinem Fall ist es etwas anders. Ich habe eine kleine, konzentrierte Rolle am Anfang, wodurch man mit dem Projekt schon etwas anderes verbindet, als wenn man so eine Rolle wie der Simon spielt und ein ganzes Leben erzählt.

„Akzente und Dialekte sind immer wieder mal Teil der Arbeit.“Karl Markovics

Wie war es für Sie, Herr Morzé, für den Film „Der Fuchs“ mit echten Füchsen zu arbeiten?

Morzé: Es war toll, aber auch sehr ungewohnt. Durch die Vorbereitung, in der wirklich viel Zeit war, konnte ich mit den Füchsen sehr vertraut werden, was sich beim Dreh ausgezahlt hat.

Und Sie beide mussten auch einen neuen, nämlich den Pinzgauer Dialekt, erlernen, wie war das?

Markovics: Anstrengend, aber Akzente und Dialekte sind immer wieder mal Teil der Arbeit. Bei einer wahren Geschichte und bei einer authentischen Erzählweise, die Adrian Goiginer anstrebt, ist es umso wichtiger, dass es nicht nur für all jene, die keine Ahnung haben, passt, sondern auch für jene, die aus der Gegend kommen. Es geht ja auch im Film viel um Kommunikation, sprachliche und nichtsprachliche, wie zum Beispiel mit dem Fuchs, was ich als eine Metaebene auch sehr spannend finde.

Morzé: Mit dem Fuchs ging es wirklich nur um Körpersprache, aber auf einer Metaebene verhält sich auch Franz dann immer mehr wie ein Tier gegenüber seinen Kameraden. Er zieht sich zurück und fixiert sich zunehmend auf seinen Fuchs.

Neben dieser neuen Kommunikation mussten Sie beide auch Verwandte des Regisseurs, Adrian Goiginger, verkörpern. Hat das den Druck gesteigert?

Morzé: Der Druck war natürlich da, da es diese Person wirklich gegeben hat und man Fotos und Sprachaufnahmen hat und Adrian auch eine starke Verbindung dazu hat, aber Adrian hat mir auch den Druck genommen und mir gesagt, dass wir hier etwas Eigenes schaffen.

„Für mich war die Hauptvorbereitung auf dem 500 bis 600 Jahre alten Bergbauernhof auf einer Alm zu drehen, wo es bis heute keinen elektrischen Strom gibt.“ Karl Markovics

Wie war es, mit einer Größe wie Herrn Markovics zu spielen?

Morzé: Wir haben keine einzige Szene miteinander gedreht [lacht], das ist natürlich schade, nervös wäre ich aber auf alle Fälle gewesen!

Markovics: Eine Casting-Szene habe ich mit ihm gedreht, in der sich Simon als fünf-, sechsjähriger Bub verkörpert.

Morzé: Da war ich schon aufgeregt beim Casting, das kann ich zugeben. Ich war schon fix engagiert und trotzdem aufgeregt. Adrian hat damals gesagt „Simon, du hast die Rolle schon, was ist los mit dir?“

Wie haben Sie sich beide für den Drehbeginn in Ihre Rollen eingefühlt oder Ihre Rollen zu verstehen versucht?

Morzé: Ich habe meine Figur über seine Vergangeneheit und Kindheit verstanden, sowie über sein Knechtleben, in dem Wunden und Trauma entstanden sind. Die haben sich so festgesetzt, dass Franz sehr viel unterdrückt und nicht zulässt. Durch den Fuchs findet er ein Ventil, gewisse Emotionen freizulassen, also ist der Fuchs etwas Überlebenswichtiges für ihn.

Markovics: Für mich war die Hauptvorbereitung auf dem 500 bis 600 Jahre alten Bergbauernhof auf einer Alm zu drehen, wo es bis heute keinen elektrischen Strom gibt. Das war für mich das Wichtigste, nämlich eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das ist dort zu leben. Ich habe durch meine Figur auch verstanden, wie es ist mit acht Leuten an einem Tisch sitze, die alle meine Kinder sind.

„Ich vertraue Adrian sehr. Nach einer emotional aufwühlenden Szene hat er zu uns gesagt: „He Burschen, des wor gor nix“. Er hat eine Art des Nicht-Herum-Redens, die für das Arbeiten am Set sehr förderlich ist.“ Simon Morzé

Könnte man hier von einem filmischen Denkmal für die damalige Zeit oder das Leben des Urgroßvaters sprechen?

Morzé: Also Denkmal würde ich es nicht nennen, da es dann den Beigeschmack hat, dass alles nur positiv ist. Aber die Zwischenkriegszeit in den Bergen Österreichs, wo wirklich Menschen verhungert sind, habe ich selten in Filmen gesehen. In dem Sinne wird ein Denkmal gesetzt, indem diese Zeit für viele eine Spur erfahrbarer wird. Auch der Teil in dem es um den Krieg in Frankreich geht, ist eine Geschichte des Krieges die selten zur Sprache kommt, nämlich diese ersten Wochen der Euphorie, diese jungen Burschen, die endlich etwas gefunden haben. Das war zuerst befremdlich, aber umso mehr ich mich mit Franz‘ Herkunft beschäftigt habe, der aus den Bergen kommt und dann endlich etwas zu Essen hat und etwas wert ist, umso mehr habe ich verstanden wie die ganze Manipulation und Propaganda funktioniert hat.

Wie war die Zusammenarbeit mit Adrian Goiginger?

Markovics: Super leicht, weil er so ähnlich wie ich ist. Er ist manisch und extrem besessen, aber auf eine schöne, offene, freundliche Weise besessen. Er hat eine ganz genaue Vorstellung von dem, was er will, aber man kann ihn mit allen guten Sachen überraschen, welche er auch annimmt, wenn sie ehrlich und gut sind.

Morzé: Genau, jemand der nicht alles kauft. Ich vertraue Adrian sehr. Nach einer emotional aufwühlenden Szene hat er zu uns gesagt: „He Burschen, des wor gor nix“. Er hat eine Art des Nicht-Herum-Redens, die für das Arbeiten am Set sehr förderlich ist.

Das Cinema Paradiso hatte ja jetzt 20 Jahre Jubiläum und hat ihren Spruch „Ohne das Cinema Paradiso wäre St. Pölten keine Landeshauptstadt und Baden gar keine Stadt“ dazu auch immer wieder wiederholt…

Markovics: Das stimmt, nämlich insofern, und das ist gerade in Österreich viel zu wenig im Bewusstsein, als dass Film ein Kulturgut und Identitätsgut ist. Und darum finde ich gerade Einrichtungen wie das Cinema Paradiso wichtig, das es schafft, die Leute in einen Film zu bringen. Wenn man Leute dazu bringt nicht nur für ein Achterl wegzugehen, sondern auch über etwas mehr zu reden, dann finde ich das gut, das macht dann „Stadt“ für mich aus.

„Ich glaube es gibt eine gewisse Gruppe an Leuten, die sich durch den Schock von Corona schwer tut, wieder zurückzufinden. Beim Schifahren oder Fliegen ist das anders.“ Simon Morzé

Und wie sieht es in der Kulturszene generell nach Corona aus?

Markovics: Ich glaube es ist nicht leicht. Es spüren alle, dass das Publikum des Kinos oder des Theaters, das weggebrochen ist, nicht so wie bei den Flugreisen, Winterurlaub oder Handel. Die Streaming-Möglichkeiten haben natürlich auch extrem zugenommen, das könnte auch ein Mitgrund sein.

Morzé: Ich glaube es gibt eine gewisse Gruppe an Leuten, die sich durch den Schock von Corona schwer tut, wieder zurückzufinden. Beim Schifahren oder Fliegen ist das anders, aber bei der Kultur existiert noch diese Befangenheit.

Wie ordnet sich der Film in Ihr beider Repertoire ein?

Morzé: Also ich muss sagen, dass für mich der Film als Erfahrung zentral ist. Ich habe schon einiges gedreht, sowohl fürs Fernsehen und auch ein bisschen fürs Kino. Aber dieser Film war durch die ganze Vorbereitung und die Arbeit mit Adrian sehr besonders.

Markovics: Ich lehne weitaus mehr ab, als ich annehme und mache wirklich nur Sachen, die mich interessieren und wo ich mir denke, dass es eine gute Arbeit und ein gutes Erlebnis wird. In diesem Fall war alles, sowohl der Charakter, die Begegnung mit Adrian als auch das Erlebnis in der Bergbauernwelt eine ganz besondere Arbeit.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.